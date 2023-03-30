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Тема дняКлещ укусил ребенка под Новосибирском
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Клещ укусил непривитого ребенка под Новосибирском

Инцидент произошел в Искитиме

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Ребенку оказали медицинскую помощь

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Первое обращение с укусом клеща зарегистрировали 27 марта в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, инцидент произошел территории Искитима. Насекомое укусило непривитого ребенка.

Отмечается, что несовершеннолетний проживает в Искитиме в частном доме. После происшествия ребенку оказали медицинскую помощь.

— Клещ исследован на зараженность клещевым вирусным энцефалитом, результат отрицательный, — уточнили в ведомстве. — Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

Отметим, первые сообщения об укусах клещей на территории Новосибирской области появились 6 марта. Так, информацию опубликовали в официальном сообществе администрации Куйбышевского района в соцсети «ВКонтакте». В Роспотребнадзоре Новосибирской области сообщали, что официально укусов клещей в регионе не было зарегистрировано.

В декабре 2022 года НГС сообщал о том, что в Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока.

Если вы сняли клеща в этом сезоне в Новосибирской области, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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