Клещ укусил непривитого ребенка под Новосибирском

Первое обращение с укусом клеща зарегистрировали 27 марта в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, инцидент произошел территории Искитима. Насекомое укусило непривитого ребенка.
Отмечается, что несовершеннолетний проживает в Искитиме в частном доме. После происшествия ребенку оказали медицинскую помощь.
— Клещ исследован на зараженность клещевым вирусным энцефалитом, результат отрицательный, — уточнили в ведомстве. — Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.
Отметим, первые сообщения об укусах клещей на территории Новосибирской области появились 6 марта. Так, информацию опубликовали в официальном сообществе администрации Куйбышевского района в соцсети «ВКонтакте». В Роспотребнадзоре Новосибирской области сообщали, что официально укусов клещей в регионе не было зарегистрировано.
В декабре 2022 года НГС сообщал о том, что в Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока.
Если вы сняли клеща в этом сезоне в Новосибирской области, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: