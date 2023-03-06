В Новосибирской области зарегистрировали первые укусы клещей. Об этом сообщила администрация Куйбышевского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
— Делать прививку от клещевого энцефалита лучше за несколько месяцев до начала активизации клещей. Привиться обязательно нужно тем, кто часто весной и в летнее время бывает в лесной или парковой зоне. Клещи просыпаются, как только устанавливается плюсовая температура. Однако в Новосибирской области уже зарегистрированы первые случаи укусов, — сообщает администрация.
В Куйбышевскую ЦРБ отмечается в сообщении уже поступила вакцина от клещевого энцефалита.
Журналист НГС отправил запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы подтвердить информацию о зарегистрированных укусах клещей в 2023 году.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока.