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В Новосибирской области зарегистрировали первые укусы клещей

Больницы начинают призывать новосибирцев на вакцинацию против клещевого энцефалита

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В 2022 году было зарегистрировано 132 случая клещевых инфекционных заболеваний у взрослых, а в 2020 и 2021 году заболевали порядка 70 человек

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В Новосибирской области зарегистрировали первые укусы клещей. Об этом сообщила администрация Куйбышевского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

— Делать прививку от клещевого энцефалита лучше за несколько месяцев до начала активизации клещей. Привиться обязательно нужно тем, кто часто весной и в летнее время бывает в лесной или парковой зоне. Клещи просыпаются, как только устанавливается плюсовая температура. Однако в Новосибирской области уже зарегистрированы первые случаи укусов, — сообщает администрация.

В Куйбышевскую ЦРБ отмечается в сообщении уже поступила вакцина от клещевого энцефалита.

Журналист НГС отправил запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы подтвердить информацию о зарегистрированных укусах клещей в 2023 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока.

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