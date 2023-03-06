В Новосибирской области зарегистрировали первые укусы клещей

— Делать прививку от клещевого энцефалита лучше за несколько месяцев до начала активизации клещей. Привиться обязательно нужно тем, кто часто весной и в летнее время бывает в лесной или парковой зоне. Клещи просыпаются, как только устанавливается плюсовая температура. Однако в Новосибирской области уже зарегистрированы первые случаи укусов, — сообщает администрация.

