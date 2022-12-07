Двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока в Новосибирской области

В Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом, попив некипяченого козьего молока. Как рассказала главный врач детской больницы
— За последние три года активно регистрируются случаи вирусного клещевого энцефалита у детей. Может не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжелых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребенка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов, — рассказала Татьяна Комиссарова.
Как добавила главный врач, вакцинировать детей можно с трех лет. Как правило, заболевают непривитые дети.
— Дети бегают, играют, катаются на велосипедах. А взрослые надеются, что их это обойдет стороной. Еще очень часто дети пьют некипяченое козье молоко. Есть такой путь передачи. У нас был случай, когда заболел клещевым энцефалитом двухмесячный ребенок. При сборе анамнеза выяснили, что мама кормила его некипяченым козьим молоком, — отметила Татьяна Комиссарова.
Среди взрослых в этом году было зарегистрировано 132 случая клещевых инфекционных заболеваний. В
— Последние 10 лет тенденция к утяжелению форм. Почти 60% имели поражение центральной и периферической систем. Среди умерших и среди тех, у кого протекает с поражением нервной системы не было ни одного пациента, который был бы вакцинирован. Вакцинированы крайне редко и самой легкой лихорадочной формой. Люди иногда поправляются и сами без специфического лечения, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
Как добавила Лариса Позднякова, вирус мгновенно распространяется и проникает в центральную нервную систему через два часа после укуса клеща.
— И достать вирус оттуда практически невозможно. Введение противоклещевого гаммоглобулина практически не спасает и никак не обеспечивает защиту, потому что эти антитела не успевают отрабатывать, — отметила главный инфекционист.
Вакцинация, по словам Ларисы Поздняковой, единственная защита от тяжелой болезни. При этом вакцина безопасно и быстро нарабатывает антитела.
В последние дни в Новосибирской области резко возросло количество больных ОРВИ и гриппом.