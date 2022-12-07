Двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока в Новосибирской области

— За последние три года активно регистрируются случаи вирусного клещевого энцефалита у детей. Может не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжелых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребенка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов, — рассказала Татьяна Комиссарова.

