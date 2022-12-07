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Тема дняСкачок заболеваемости ОРВИ и гриппом
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Двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом из-за козьего молока в Новосибирской области

В 2022 году зарегистрировано 132 случая клещевого энцефалита в регионе

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В этом году выросло количество заболевших клещевым энцефалитом

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В Новосибирской области двухмесячный ребенок заразился клещевым энцефалитом, попив некипяченого козьего молока. Как рассказала главный врач детской больницы № 3 Татьяна Комиссарова на брифинге в агентстве «Интерфакс», такой случай произошел в прошлом году.

— За последние три года активно регистрируются случаи вирусного клещевого энцефалита у детей. Может не такие большие цифры, как у взрослых, но в пределах 20–25 человек мы каждый год ребятишек лечим. В этом году у нас не было тяжелых форм энцефалита и детей в реанимации. А в прошлом году три ребенка болели очень тяжело. Они все ушли в глубокую инвалидизацию. Не было летальных исходов, — рассказала Татьяна Комиссарова.

Как добавила главный врач, вакцинировать детей можно с трех лет. Как правило, заболевают непривитые дети.

— Дети бегают, играют, катаются на велосипедах. А взрослые надеются, что их это обойдет стороной. Еще очень часто дети пьют некипяченое козье молоко. Есть такой путь передачи. У нас был случай, когда заболел клещевым энцефалитом двухмесячный ребенок. При сборе анамнеза выяснили, что мама кормила его некипяченым козьим молоком, — отметила Татьяна Комиссарова.

Среди взрослых в этом году было зарегистрировано 132 случая клещевых инфекционных заболеваний. В 2020-м и 2021 году заболевали порядка 70 человек.

— Последние 10 лет тенденция к утяжелению форм. Почти 60% имели поражение центральной и периферической систем. Среди умерших и среди тех, у кого протекает с поражением нервной системы не было ни одного пациента, который был бы вакцинирован. Вакцинированы крайне редко и самой легкой лихорадочной формой. Люди иногда поправляются и сами без специфического лечения, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Как добавила Лариса Позднякова, вирус мгновенно распространяется и проникает в центральную нервную систему через два часа после укуса клеща.

— И достать вирус оттуда практически невозможно. Введение противоклещевого гаммоглобулина практически не спасает и никак не обеспечивает защиту, потому что эти антитела не успевают отрабатывать, — отметила главный инфекционист.

Вакцинация, по словам Ларисы Поздняковой, единственная защита от тяжелой болезни. При этом вакцина безопасно и быстро нарабатывает антитела.

В последние дни в Новосибирской области резко возросло количество больных ОРВИ и гриппом.

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