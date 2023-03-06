Как дожить до 90 лет: врач рассказал, какие анализы сдать и что проверить тем, кому исполнилось 45

Истории про активных и позитивных бабушек и дедушек вдохновляют, правда? Наверняка у каждого есть свои примеры таких людей. О том, как дожить до 90 лет и быть бодрым, любить жизнь и не «разваливаться» по утрам, наши коллеги из E1.RU расспросили врача. Публикуем чекап для тех, кому исполнилось 45. Но полезен текст будет человеку с любой датой рождения, обещаем.
Чекапы — это специальные комплексы анализов, составленные с учетом возрастных, половых и других особенностей организма.
Заведующий гериатрическим отделением больницы
Одни люди не задумываются о нем и плывут по течению, им желательно хотя бы раз в год проходить в своей поликлинике диспансеризацию. Если без преамбул, она даст уверенность, что в ближайшее время человек не умрет. Перечень обследований для диспансеризации выбирают именно на основе статистических данных о том, от чего чаще всего умирают люди.
Другие люди хотят жить активно и долго, им нужно помимо диспансеризации следить за некоторыми показателями здоровья и контролировать образ жизни. Не только заниматься спортом, но и думать, какую воду пьешь, что ешь, чем дышишь и так далее.
Александр Шустов каждый день общается с пожилыми пациентами и точно знает, что нужно сделать в 45 лет, чтобы в 80 и 90 хотеть жить.
Что врач думает о диспансеризации
— Диспансеризация — это чекап всего населения, по итогам которого в перечень исследований вносят правки. Эксперты смотрят, от чего люди умирают, потом думают, что нужно проверить и какие болезни предупредить, чтобы сократить смертность. Но традиции диспансеризации у нас как таковой нет, народ не ходит, поэтому тяжело на нее ориентироваться. Организаторы здравоохранения ориентируются на статистику.
Диспансеризация — это так называемый чекап по возможной летальности, проверяют, может ли человек умереть от этих основных заболеваний, которые у нас распространены. Если человек не занимается своим здоровьем, вообще не задумывается ни о питании, ни о спорте и не хочет этого делать — нужно просто сдать эти базовые анализы и убедиться, что они в порядке. Скорее всего, человек в ближайшее время не умрет от инфаркта, инсульта, онкологического заболевания. Диспансеризация дает эту уверенность. Если в результатах будет что-то подозрительное, пациента отправят на углубленную диспансеризацию.
Что входит в диспансеризацию:
- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);
- флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или КТ органов грудной клетки);
- исследование кала на скрытую кровь;
- измерение внутриглазного давления;
- эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС, осмотр пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального аппарата).
Женщинам:
- осмотр гинеколога, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;
- маммография (1 раз в 2 года).
Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет:
- определение простатического специфического антигена (ПСА) в крови.
Что дополнительно рекомендует проверить врач после 45 лет:
- общий развернутый анализ крови;
- электрокардиограмма (ЭКГ);
- флюорография;
- биохимический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ на витамин D;
- анализ на ферритин и C-реактивный белок (в комплексе в один момент).
Что покажут анализы из списка врача
— Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина и признаки воспаления, анализ мочи — как почки фильтруют кровь, насколько они поражены и есть ли инфекция в мочевыводящих путях. В биохимии посмотрим холестерин, сахар, есть диабет или нет, также анализ покажет нам состояние печени, например, есть ли гепатит — он бывает очень легкий, подострый, такие легкие формы гепатита визуально не видно, мы можем заподозрить их по результатам анализов.
Биохимия покажет и работу почек, посмотрим, выводятся ли шлаки в мочу. Это говорит о том, сколько рабочих клеток в почках осталось, нормальные они или нет. Если человек курит и злоупотребляет алкоголем, почки и к 45 могут очень подсесть.
Общий белок в крови может показать дефицит, белок — это кирпичики, из них строятся мозги, сердце, мышцы, все кости. Если у вас нет этого строительного материала, организм начинает восполнять дефициты за счет того, что ему необязательно нужно для жизни — выпадают волосы, ногти становятся ломкими, ухудшается качество кожи.
Нужно посмотреть и анализ на витамин D3, если в 45 есть дефицит, то к 70 разовьется остеопороз и сломается позвоночник. Остеопороз — это хрупкость костей, а самую большую нагрузку у нас в организме испытывает позвоночник. Витамин D3 покажет потенциальное развитие остеопороза. У женщин риск развития этого заболевания резко возрастает после наступления климакса. До этого их защищают эстрогены.
Также советую (особенно женщинам) обязательно проверить уровень ферритина, он помогает оценить запас железа в организме. Железо доставляет кислород во все клетки, дает силы. Но его нужно сдавать вместе с C-реактивным белком, который показывает наличие воспалений в организме. Это нужно для корректного значения ферритина, так как при воспалении он повышается.
ЭКГ покажет, нет ли аритмии. Это исследование нужно делать регулярно, чтобы точно знать, что в 45 у вас, например, проблем не было, начались они только в 50. Флюорография — скрининговый метод выявления туберкулеза, это исследование тоже лучше проводить регулярно, чтобы исключать заболевание.
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Чем дышим
— Но вообще человек должен понимать: мы на самом деле состоим из того, что внутрь себя положили. Чего мы потребляем больше всего? Мало кто отвечает правильно — конечно, воздуха. Всё, что вы вдыхаете, оседает на стенках носовых пазух и трахеи. Мы непроизвольно глотаем за сутки примерно стакан слизи, которая вырабатывается в дыхательных путях. Чаще всего она насыщена городской пылью, грязью, всякими бактериями и вирусами, в общем, не очень полезный состав, а если этот стакан соплей насыщен пыльцой, фитонцидами сосен, то это очень полезно. Отличие только в том, чем дышишь, что фильтруешь. Не зря же говорят, что воздух соснового леса или кедрового леса целебный.
Нужно задуматься о том, где работаешь и живешь, как проводишь время. Выбери прогулку в лесу или парке вместо того, чтобы посмотреть телевизор на диване дома. Даже если ты просто придешь с ноутбуком в парк и будешь там смотреть фильм на лавочке, это будет гораздо полезнее. За городом количество кислорода больше на 1%, это тоже имеет значение. Сейчас в среднем в воздухе 14% кислорода, в час пик, может, 12%. В замкнутом пространстве он меняется, люди надышали — процент снижается. Всё это влияет на наше самочувствие.
Что пьем
— Следующее по количеству потребления — вода. Вода заходит в нас, мы потеем, выдыхаем, мочимся. Есть простой принцип оценки выведения шлаков. Да, шлаки — термин немедицинский, но он всем понятен. Печень переводит шлаки в растворимую форму, чтобы вывести их из организма, а потом их выводят наружу почки с мочой. Она может взять на себя определенную концентрацию шлаков.
Например, чтобы вывести 100 шлаков, условно нужен 1 литр мочи, а человек пьет столько, что у него 700 мл мочи. Получается, те шлаки, которые не вывели недостающие 300 мл, остались в организме, в какой-то момент получается эффект хронической интоксикации. Эту легкую интоксикацию человек никогда не ощутит. Многие вообще забывают, каково это — находиться вне этой интоксикации. Поэтому получается, если человек не пьет достаточное количество воды, он не выводит шлаки. Поэтому нужно просто посчитать, сколько жидкости мы пьем, чай и кофе тоже считаются, хотя с кофе перебарщивать нельзя.
И необязательно всем выпивать 2 литра, если человек никогда не пил столько, не стоит в себя насильно заливать воду. На каждый вес свой необходимый объем жидкости. Есть простой народный способ понять, есть ли ненужные шлаки в вашем организме — посмотрите на цвет мочи. Если она прозрачная, значит, шлаков нет.
Что едим
— В рационе должны быть белки, жиры и углеводы. Сейчас углеводов в продуктах столько, что избежать их не получится. В современных углеводах нет ничего полезного, мука и сахар — концентраты вреда для организма, даже в хлебе осталась одна клейковина. Два продукта, которые современному человеку вообще не нужны, — сахар и хлеб. Они нужны для выживания, я надеюсь, период выживания у нас закончился.
Поэтому нас интересует строительный материал — это белки: мясо, рыба, курица, печень, яйца, сыр, вот эти продукты должны быть в рационе постоянно. А также витамины, микроэлементы, которые есть в овощах и фруктах. Чем они свежее, чем они «самовыращеннее», чем они менее консервированы, тем они лучше. Горцы отлично соблюдают эти правила: едят свежего барашка и салатик, у них замечательно всё. А еще у них есть консервированный виноградный сок — вино. Алкоголь там — побочный эффект и консервант, сама ценность — это собственноручно выращенный виноград, который и концентрируют они сами.
Как спим
— Следующее, за чем мы должны следить, — это сон. Мы должны спать достаточно, потому что состояние тела во сне совершенно отличается от состояния тела днем. По биохимическому статусу, выработке гормонов и прочему ночью и днем мы два разных человека. Если вы жертвуете сном — вы жертвуете своим здоровьем. Сон обладает омолаживающим эффектом 100%, он бесплатен, но им можно платить за всё. Поэтому за все свои прихоти, за все свои зависимости можно отплачивать этим сном, но мы понесем неизбежное наказание в виде ухудшения своего состояния.
Зачем и как живем
— Последнее и очень важное, что хочу сказать: у человека должна быть мотивация. Человек должен знать, зачем он живет. Статистически в 45 человек еще живет работой и семьей, дети еще не выросли, они школьники или студенты, человек уже более ли менее состоялся в профессии, обрел статус. К этому времени он либо на пике рабочей карьеры, либо пик уже пройден, скоро придется освобождать место молодым и способным, и нужно знать, чем дальше заниматься.
В 45 уже надо начинать осваивать те увлечения, которыми ты будешь заниматься после 60. Если ты научился кататься на велосипеде в 45, в 60 ты это тоже сможешь сделать. Если не умел в 45, ты и в 60 не научишься. Если ты не выучил японский язык в 45, не научился плавать, в 60 сделать это еще сложнее. В 45 лет нужно попробовать как можно больше видов деятельности и хорошо освоить то, что нравится, чтобы в 60 этим заниматься.
В 45 лет уже, как правило, есть деньги, чтобы попробовать разные увлечения. Появляются новые мысли, которые не посещали в 20. У всех пациентов старше 80 лет проблемы с мотивацией, они не знают, зачем им жить. И эта проблема проявляется очень ярко, им незачем жить. А почему? А потому что люди не готовились к своему пожилому возрасту, поэтому не сохранили основные функции тела (способность ходить, видеть, слышать) на нужном уровне.
Мы знаем, что это массовая проблема, так почему бы не заняться ей в 45? Вариантов занятий масса: можно освоить какой-то вид спорта, рисовать, петь, танцевать, научиться играть на каком-то музыкальном инструменте или освоить новую профессию. Инструктор по йоге, например, чем плохо? Именно в 45 лет пора задать себе вопрос: а чем я хочу заниматься в 90, как хочу жить. Посмотреть на людей, которым 90, понять, что так не хочешь, и придумать свой план. В 25 лет это не продумать, потому что еще не прошел все этапы жизни, не был мамой/папой, не прошел этапы на работе, к 45 многое в голове поменяется.
Мы все знаем, что алкоголь и курение укорачивают жизнь, и если до 45 лет ты баловался, то в этом возрасте пора прекращать. Если ты хочешь жить дольше — пора завязывать, не хочешь — можешь не завязывать. Не проблема, неси полную ответственность за это и всё. Подумаешь, помрешь раньше. Каждый делает свой выбор.
Врачи рассказали, что рак и другие заболевания молодеют. Если вам от 18 до 30 лет, прочтите, как проверить, всё ли у вас в порядке. А если вам уже стукнуло 30, вдвойне советуем сдать анализы, по ссылке чекап для тех, кому 30–45 лет.