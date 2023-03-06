Как дожить до 90 лет: врач рассказал, какие анализы сдать и что проверить тем, кому исполнилось 45

Как продлить жизнь: продвинутый уровень

Чем дышим

— Но вообще человек должен понимать: мы на самом деле состоим из того, что внутрь себя положили. Чего мы потребляем больше всего? Мало кто отвечает правильно — конечно, воздуха. Всё, что вы вдыхаете, оседает на стенках носовых пазух и трахеи. Мы непроизвольно глотаем за сутки примерно стакан слизи, которая вырабатывается в дыхательных путях. Чаще всего она насыщена городской пылью, грязью, всякими бактериями и вирусами, в общем, не очень полезный состав, а если этот стакан соплей насыщен пыльцой, фитонцидами сосен, то это очень полезно. Отличие только в том, чем дышишь, что фильтруешь. Не зря же говорят, что воздух соснового леса или кедрового леса целебный.

Нужно задуматься о том, где работаешь и живешь, как проводишь время. Выбери прогулку в лесу или парке вместо того, чтобы посмотреть телевизор на диване дома. Даже если ты просто придешь с ноутбуком в парк и будешь там смотреть фильм на лавочке, это будет гораздо полезнее. За городом количество кислорода больше на 1%, это тоже имеет значение. Сейчас в среднем в воздухе 14% кислорода, в час пик, может, 12%. В замкнутом пространстве он меняется, люди надышали — процент снижается. Всё это влияет на наше самочувствие.