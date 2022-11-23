Нейрохирург высшей категории в роли фельдшера: история 54-летнего детского врача, которого всем городом возвращали с мобилизации

У мобилизованного есть жена, дочь и сын. Из всех он успел предупредить только супругу.

— Они не успели даже отреагировать, — говорит нейрохирург. — Жена не хотела отпускать. Кто захочет-то? Всё произошло буквально за три часа. В 11:00 вручили повестку, в 14:00 уже отправили. Я был уверен, что по приезде в военкомат, если будет комиссия, меня комиссуют. Но комиссии не было ни в Стерлитамаке, ни в Уфе, ни в Елани.

Боевое слаживание он проходил в Елани Свердловской области, там расположен военный госпиталь. Как говорит врач, когда он туда прибыл, у всех спрашивали специальность, а потом шло распределение. Сам Ахмет Абубакиров надеялся, что будет работать в зоне СВО именно как нейрохирург. Как он говорит, вместо обещанного госпиталя его отправили сортировать раненых. Медика определили командиром взвода перевязочно-операционного отделения.