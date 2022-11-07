135 выживших в мире: новосибирские медики поделились редкой историей лечения в программе «Жить здорово!»
Во время ДТП у девочки оторвались все связки на шейном позвонке
Медики Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.
По словам специалистов, во время аварии у девочки оторвались все связки на шейном позвонке, которые держат голову.
— Учитывая, что это повреждение максимально нестабильное и оно опасно для жизни. Нашим приоритетом было восстановление стабильности на уровне перехода затылка и верхнего шейного позвонка. Для этого мы использовали специальную фиксирующую систему, которая надежно зафиксировала голову, — пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Ластевский.
Операцию провели в 19 июля 2022 года. Она завершилась успешно. По словам медиков, в мире зафиксировано всего 135 подобных успешных операций.
Ранее мы рассказывали историю беременной женщины, у которой новосибирские медики обнаружили опасный тромб. О своем лечении женщина рассказала в программе «Жить здорово!».