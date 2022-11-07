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135 выживших в мире: новосибирские медики поделились редкой историей лечения в программе «Жить здорово!»

Во время ДТП у девочки оторвались все связки на шейном позвонке

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В мире успешно провели всего 135 подобных операций

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Медики Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна спасли девочку, у которой порвались шейные связки во время ДТП. О редкой операции и лечении ребенка специалисты рассказали в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой на Первом канале.

По словам специалистов, во время аварии у девочки оторвались все связки на шейном позвонке, которые держат голову.

— Учитывая, что это повреждение максимально нестабильное и оно опасно для жизни. Нашим приоритетом было восстановление стабильности на уровне перехода затылка и верхнего шейного позвонка. Для этого мы использовали специальную фиксирующую систему, которая надежно зафиксировала голову, — пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Ластевский.

Операцию провели в 19 июля 2022 года. Она завершилась успешно. По словам медиков, в мире зафиксировано всего 135 подобных успешных операций.

Ранее мы рассказывали историю беременной женщины, у которой новосибирские медики обнаружили опасный тромб. О своем лечении женщина рассказала в программе «Жить здорово!».

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НовосибирскВрачиОперацияЖить здорово
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