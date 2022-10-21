Пациентка новосибирской клиники попала на передачу «Жить здорово!» с Еленой Малышевой
Ранее врачи клиники Мешалкина спасли жизнь женщине с ребенком, удалив тромб
Пациентка клиники Мешалкина побывала на передаче на «Первом канале» «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Женщина поделилась историей, как ее спасли врачи из Новосибирска.
Олеся Вялкова из Благовещенска была на
Ранее НГС рассказывал, что плавающий тромб был размером 2 на 3 см. До этого женщину уже оперировали в клинике Мешалкина, так как она страдала хронической тромбоэмболией. Пациентка принимала специальную терапию, но во время беременности вынуждена была прервать прием лекарств.
Беременную Олесю с двумя врачами: акушером-гинекологом и реаниматологом — отправили самолетом в Новосибирск, где женщину встретили врачи из клиники Мешалкина.
— Врачи решили, что проводить экстренные роды рискованно и тромб надо извлекать. Процедура прошла без скальпеля и разрезов, врачи сделали прокол в вене и по ней провели все инструменты внутрь сердца. Тромб захватили специальной ловушкой и вынули, — рассказала историю во время передачи Елена Малышева.
Олеся родила сына Кирилла в июне этого года. Женщина призналась, что самым страшным для нее было то, что ребенка могли не спасти, но все обошлось.
Также на передаче был сердечно-сосудистый хирург из клиники Мешалкина, который проводил процедуру, — Павел Игнатенко. Он рассказал, что в правое предсердие заходили через яремную вену, чтобы извлечь тромботические массы.
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