Пациентка новосибирской клиники попала на передачу «Жить здорово!» с Еленой Малышевой

Пациентка клиники Мешалкина побывала на передаче на «Первом канале» «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Женщина поделилась историей, как ее спасли врачи из Новосибирска.



Олеся Вялкова из Благовещенска была на 27-й неделе беременности, когда врачи обнаружили у нее тромб. Он был прикреплен к правому предсердию маленькой ножкой и мог вылететь в легочную артерию — об этом говорили в эфире программы «Жить здорово!».