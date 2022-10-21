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Пациентка новосибирской клиники попала на передачу «Жить здорово!» с Еленой Малышевой

Ранее врачи клиники Мешалкина спасли жизнь женщине с ребенком, удалив тромб

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Женщине на момент операции было 25 лет

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Пациентка клиники Мешалкина побывала на передаче на «Первом канале» «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Женщина поделилась историей, как ее спасли врачи из Новосибирска.

Олеся Вялкова из Благовещенска была на 27-й неделе беременности, когда врачи обнаружили у нее тромб. Он был прикреплен к правому предсердию маленькой ножкой и мог вылететь в легочную артерию — об этом говорили в эфире программы «Жить здорово!».

Ранее НГС рассказывал, что плавающий тромб был размером 2 на 3 см. До этого женщину уже оперировали в клинике Мешалкина, так как она страдала хронической тромбоэмболией. Пациентка принимала специальную терапию, но во время беременности вынуждена была прервать прием лекарств.

Беременную Олесю с двумя врачами: акушером-гинекологом и реаниматологом — отправили самолетом в Новосибирск, где женщину встретили врачи из клиники Мешалкина.

— Врачи решили, что проводить экстренные роды рискованно и тромб надо извлекать. Процедура прошла без скальпеля и разрезов, врачи сделали прокол в вене и по ней провели все инструменты внутрь сердца. Тромб захватили специальной ловушкой и вынули, — рассказала историю во время передачи Елена Малышева.

На программе Олеся отметила, что родила мальчика на <nobr class="_">38-й</nobr> неделе

На программе Олеся отметила, что родила мальчика на 38-й неделе

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Олеся родила сына Кирилла в июне этого года. Женщина призналась, что самым страшным для нее было то, что ребенка могли не спасти, но все обошлось.

Также на передаче был сердечно-сосудистый хирург из клиники Мешалкина, который проводил процедуру, — Павел Игнатенко. Он рассказал, что в правое предсердие заходили через яремную вену, чтобы извлечь тромботические массы.

Врачи из клиники Мешалкина часто проводят сложные операции, недавно они спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в России проводят только в Новосибирске, а 7 октября Владимир Путин подписал указ о награждении врачей из клиники государственными наградами.

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