Путин наградил новосибирских медиков из клиники Мешалкина
Указ о награждении президент подписал
Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ о награждении государственными наградами. В список попали медики из Новосибирска.
— За многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Широковой Наталье Васильевне и Барановой Вере Викторовне, — говорится в тексте указа.
Наталья Широкова и Вера Баранова работают в клинике Мешалкина. На сайте медицинского учреждения указано, что оба специалиста — врачи-кардиологи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.
Кроме того, звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили старшие медицинские сестры Ольга Полищук, Ирина Францева и Ольга Маркова.
Напомним, в середине июля Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова за создание вакцины от коронавируса.