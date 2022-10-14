20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 63.49
eur 62.59
Тема дняРухнул пол в доме для сирот
Все новости
Все новости

Путин наградил новосибирских медиков из клиники Мешалкина

Указ о награждении президент подписал 7 октября

202
ds

Почетные звания получили пять работников здравоохранения из Новосибирска

Поделиться

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ о награждении государственными наградами. В список попали медики из Новосибирска.

— За многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Широковой Наталье Васильевне и Барановой Вере Викторовне, — говорится в тексте указа.

Наталья Широкова и Вера Баранова работают в клинике Мешалкина. На сайте медицинского учреждения указано, что оба специалиста — врачи-кардиологи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Кроме того, звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили старшие медицинские сестры Ольга Полищук, Ирина Францева и Ольга Маркова.

Напомним, в середине июля Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова за создание вакцины от коронавируса.

Звания
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2