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Путин наградил орденом директора новосибирского «Вектора» за создание вакцины от коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года

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В один день орден Пирогова получили два ученых, один из Новосибирска, другой — из Москвы.

В один день орден Пирогова получили два ученых, один из Новосибирска, другой — из Москвы.

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Президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Соответствующий указ опубликован 15 июля на официальном сайте правовой информации.

Тем же орденом наградили и гендиректора ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»

Тем же орденом наградили и гендиректора ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»

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Ордена Максютов удостоился как участник и разработчик вакцины от коронавируса.

В январе Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Тогда орденом Пирогова были награждены 18 медиков, 17 из которых работают в подмосковных больницах.

«Вектор» также разработал вакцину от коронавируса, которую можно закапывать в нос.

С вакциной «Вектора» связано несколько скандалов. В частности, в мае 2021 года «ЭпиВакКорону» обвинили в том, что она не спасает от коронавируса. Тогда ее раскритиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В марте 2021 года участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Минздрав и попросили провести открытую проверку вакцины.

Впрочем, практикующие врачи, лечащие пациентов с COVID-19, не подвергают никакому сомнению эффективность этого препарата:

— В практическом здравоохранении для специфической профилактики COVID-19 используются иммунобиологические препараты, вакцины, которые одобрены Министерством здравоохранения, У врачей нет никаких оснований не доверять ему. И не научные труды ученых, а именно утвержденная Минздравом инструкция является для них основным нормативным документом в вопросах применения какого-либо препарата, — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.

Подробнее почитать мнения о вакцине можно в этом материале.

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