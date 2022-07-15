Путин наградил орденом директора новосибирского «Вектора» за создание вакцины от коронавируса

Ордена Максютов удостоился как участник и разработчик вакцины от коронавируса.



В январе Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Тогда орденом Пирогова были награждены 18 медиков, 17 из которых работают в подмосковных больницах.

