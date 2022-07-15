Путин наградил орденом директора новосибирского «Вектора» за создание вакцины от коронавируса
Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Соответствующий указ опубликован 15 июля на официальном сайте правовой информации.
Ордена Максютов удостоился как участник и разработчик вакцины от коронавируса.
В январе Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Тогда орденом Пирогова были награждены 18 медиков, 17 из которых работают в подмосковных больницах.
«Вектор» также разработал вакцину от коронавируса, которую можно закапывать в нос.
С вакциной «Вектора» связано несколько скандалов. В частности, в мае 2021 года «ЭпиВакКорону» обвинили в том, что она не спасает от коронавируса. Тогда ее раскритиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В марте 2021 года участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Минздрав и попросили провести открытую проверку вакцины.
Впрочем, практикующие врачи, лечащие пациентов с COVID-19, не подвергают никакому сомнению эффективность этого препарата:
— В практическом здравоохранении для специфической профилактики COVID-19 используются иммунобиологические препараты, вакцины, которые одобрены Министерством здравоохранения, У врачей нет никаких оснований не доверять ему. И не научные труды ученых, а именно утвержденная Минздравом инструкция является для них основным нормативным документом в вопросах применения какого-либо препарата, — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.
Подробнее почитать мнения о вакцине можно в этом материале.