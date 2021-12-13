Защита или плацебо: почему всё же умирают привитые «ЭпиВакКороной»

В начале декабря Волгоградская область получила самую крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона». В регион доставили более 18 тысяч доз этого препарата. В Комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что распределение по прививочным пунктам будет идти в соответствии с учетом плана вакцинации и прикрепленного населения, не уточнив, какое именно количество препарата останется в городе, а какое уйдет в районные центры. Несмотря на заверения чиновников от здравоохранения о безопасности этой вакцины, ученые всё же считают, что использовать этот препарат следует с осторожностью, добавляя, что заболевание COVID-19 и смертельный исход могут быть и при любой другой вакцине. Практикующие же врачи не видят оснований не применять эти препараты, одобренные Министерством здравоохранения.
В Волгоградской области с лета 2021 года известно уже как минимум о пяти случаях летальных исходов после вакцинации COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона». Есть сообщение из Перми, где молодой ученый, привившийся препаратом института «Вектор», через несколько месяцев заболел и скончался. Были подобные трагедии в других регионах.
«Вакцина для мест, где нет интернета»
При этом в облздраве Волгоградской области уверяют: «ЭпиВакКорона» защищает от коронавируса так же, как и остальные вакцины.
— Это одна из федеральных вакцин, она одобрена Минздравом на официальном уровне, о чем еще можно говорить, — заявлял журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. — Сколько людей ей было вакцинировано, не готов ответить, статистику доведем дополнительно. Но она приходила в меньших количествах, чем «Спутник V», и все это знают.
Между поставками препарата в Волгоградскую область был внушительный перерыв. По данным регионального оперштаба, 7110 комплектов вакцины поступили в регион в конце июля. Следующая партия этого препарата появилась в прививочных пунктах города только через пять месяцев — в ноябре.
Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росздравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15). За 21 день августа зарегистрировали всего 2 партии, но буквально в последние дни месяца подоспели еще 6 партий, итого — 8. С 1 сентября было выпущено еще 5 партий «ЭпиВакКороны». Правда, сколько доз содержится в одной партии, неизвестно. Можно предполагать всё что угодно.
— К примеру, одна из первых партий, выпущенных под Зеленоградом, состояла из четырех доз, — говорит независимый аналитик сообщества Watching COVID-2019.ru Виктор Кабанов. — И тогда же, в декабре, производитель «Спутника» выпустил партию в полмиллиона доз. Так что разброс был огромный.
При этом аналитик предполагал, что в регионах доля «ЭпиВакКороны» может доходить до 10%.
— Однажды, еще летом, проскочила информация, что партия в 40 тысяч доз пришла в Якутск, — говорил господин Кабанов. — Примечательно, что никакой другой вакцины тогда в Якутию не поставляли. Видимо, это связано с тем, что расстояния там гигантские и при транспортировке вакцины с требованием соблюдать строгий температурный режим проще использовать «ЭпиВак». С Камчатки и Сахалина мне пишут, что эту вакцину развозят по медвежьим углам. У меня вообще складывается такое впечатление, что «ЭпиВакКорону» развозят в те места, где нет интернета.
Что такое «ЭпиВакКорона»?
Согласно описанию изобретения к патенту, препарат «ЭпиВакКорона» разработан федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а среди авторов числится глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Изобретение относится к разработке профилактических противовирусных препаратов, а именно к получению вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, и может быть использовано для профилактики этого заболевания, — говорится в документе.
Притом в описании вакцины на сайте Роспотребнадзора прямо указано, что определение уровня антител можно только специальными тест-системами:
— Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», — утверждают специалисты Роспотребнадзора. — В связи с этим для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы SARS-CoV-2-IgG-Вектор, разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона».
На сайте института «Вектор» выложена инструкция по медицинскому применению препарата, где указано, что защитный титр антител, равно как и продолжительность иммунитета, неизвестен. Также указано, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Там же ссылка на лаборатории, которые проводят оценку поствакцинального иммунитета после вакцины «ЭпиВакКорона». Их чуть больше 20, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, есть лаборатории в Ростове-на-Дону, Воронеже, Твери, Ноябрьске, Перми, Владивостоке, Кызыле, Самаре, Томске и Нижнем Новгороде.
Производитель называет свой препарат эффективным как против уже известных штаммов, уханьского и «дельты», так и против нового штамма — «омикрона», и дорабатывать не планирует.
— В этом нет необходимости. Она работает так же эффективно против всех новых вариантов вируса, — цитирует «Интерфакс» директора центра «Вектор» Рената Максютова. — Вакцина справится и со штаммом «омикрон».
Уточнить позицию господина Максютова по эффективности препарата, разработанного его институтом, не удалось — сотовый телефон ученого был недоступен.
Лекарство или плацебо?
Многие именитые вирусологи и иммунологи, услышав вопрос о препарате «ЭпиВакКорона», под различными предлогами отказывались комментировать эффективность этого препарата. Те же, кто согласился дать комментарий, подвергли сомнению эффективность этого препарата:
— У «ЭпиВакКороны» вообще нет никакой эффективности, — считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ — Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов. — Нет ни одного иммунологического проявления у вакцинированных людей, которое можно было бы как-то положительно оценить. Ко мне обратилась группа вакцинированных, которая не могла получить ответы на свои вопросы по поводу выработки антител. Им сказали, что тест-системы не показывают, но у вас есть нейтрализующие антитела. Они обратились ко мне, зная, что я выполняю такую технику. Добавили сыворотки переболевших, вакцинированных другими вакцинами, свою сыворотку, зашифровали всё и прислали. И были получены соответствующие результаты.
Схожего мнения придерживается Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
— Вы рассказали мне, что знаете людей, которые были привиты «ЭпиВакКороной» (вакциной, разработанной центром «Вектор»), но заболели ковидом и умерли. Вообще, в принципе, люди, которые привиты любой вакциной против ковида, могут и болеть, и умирать. Но у вакцинированного эффективной вакциной (например, «Спутником V») в несколько раз меньше шансов заразиться, в несколько раз меньше шансов тяжело заболеть и умереть, — сказал профессор Альтштейн. — Что же касается «ЭпиВакКороны» — это особенный препарат. Он разбирался специалистами, и, в общем, это, конечно, не вакцина. Для меня это совершенно ясно. Этот препарат не вызывает образования антител к S-белку и не вызывает образования антител, нейтрализующих коронавирус. Это было убедительно доказано специалистами и активистами, организовавшими неофициальное изучение этого препарата. Никаких достоверных данных о ее эффективности нет, и, я убежден, быть не может. Хорошо, что мы имеем одну хорошую, проверенную вакцину — «Спутник V». Мы могли бы не иметь ни одной вакцины, которая обладает эффективностью и может производиться в больших количествах, если бы не коллектив НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.
Нет оснований не доверять препарату
Впрочем, практикующие врачи, лечащие пациентов с COVID-19, не подвергают никакому сомнению эффективность этого препарата:
— В практическом здравоохранении для специфической профилактики COVID-19 используются иммунобиологические препараты, вакцины, которые одобрены Министерством здравоохранения, — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская. Прежде чем быть одобренными, все препараты проходят несколько фаз клинических испытаний, которые очень строго контролируются Минздравом. Все особенности препаратов — их эффективность, побочные эффекты, даже самые незначительные нежелательные явления и так далее — указываются в инструкции по применению. За всё, что в ней написано, производитель несет ответственность. Он ее составляет, утверждает в Минздраве. Это документ с подписью и печатью. У врачей нет никаких оснований не доверять ему. И не научные труды ученых, а именно утвержденная Минздравом инструкция является для них основным нормативным документом в вопросах применения какого-либо препарата.