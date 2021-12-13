Защита или плацебо: почему всё же умирают привитые «ЭпиВакКороной»

«Вакцина для мест, где нет интернета»

При этом в облздраве Волгоградской области уверяют: «ЭпиВакКорона» защищает от коронавируса так же, как и остальные вакцины.



— Это одна из федеральных вакцин, она одобрена Минздравом на официальном уровне, о чем еще можно говорить, — заявлял журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. — Сколько людей ей было вакцинировано, не готов ответить, статистику доведем дополнительно. Но она приходила в меньших количествах, чем «Спутник V», и все это знают.



Между поставками препарата в Волгоградскую область был внушительный перерыв. По данным регионального оперштаба, 7110 комплектов вакцины поступили в регион в конце июля. Следующая партия этого препарата появилась в прививочных пунктах города только через пять месяцев — в ноябре.