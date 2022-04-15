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Ждать родов было нельзя: беременную пациентку с тромбом в сердце спасли в клинике Мешалкина

Огромный сгусток крови в любой момент мог убить молодую женщину и нерожденного ребенка

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Операцию выполнили малоинвазивным способом

Операцию выполнили малоинвазивным способом

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25-летнюю девушку из Благовещенска прооперировали кардиохирурги из новосибирской клиники Мешалкина. Ее избавили от огромного плавающего тромба размером 2 на 3 см. В любой момент он мог оторваться и перекрыть легочную артерию.

Молодая женщина страдала хронической тромбоэмболией, и в 2021 году в клинике Мешалкина ее уже оперировали. Тогда кардиохирурги провели объемное вмешательство с подключением искусственного кровообращения. После этого пациентка постоянно принимала специальную терапию, препятствующую образованию новых тромбов, но, забеременев, была вынуждена прервать прием лекарств.

Новый тромб образовался в самое опасное время, на 27-й неделе беременности. Ждать, пока ребенок родится, было нельзя.

— Это представляло смертельную опасность: объемный тромб на тонкой ножке мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, перекрыв ее просвет. Проконсультировавшись с акушером-гинекологом, мы приняли решение о вмешательстве, — рассказал директор Центра Мешалкина профессор Александр Чернявский.

Вмешательство провели малоинвазивным способом, через небольшой прокол, его ход медики постоянно контролировали при помощи эхокардиографии. Специальным инструментом в форме капюшона сгусток крови захватили и извлекли из правого предсердия пациентки.

Тромбоэкстрактор похож на капюшон: им захватывают сгусток крови и аккуратно извлекают из сосудистой системы

Тромбоэкстрактор похож на капюшон: им захватывают сгусток крови и аккуратно извлекают из сосудистой системы

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На случай экстренного начала родов в операционной дежурил акушер-гинеколог, но его помощь не понадобилась. Спустя пять дней после операции женщину выписали из клиники.

Ранее НГС писал о том, как кардиохирурги из клиники Мешалкина провели операцию человеку с аномальным строением сердца. До этого подобные вмешательства во всем мире проводили всего пять раз.

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