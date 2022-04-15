Ждать родов было нельзя: беременную пациентку с тромбом в сердце спасли в клинике Мешалкина
Огромный сгусток крови в любой момент мог убить молодую женщину и нерожденного ребенка
25-летнюю девушку из Благовещенска прооперировали кардиохирурги из новосибирской клиники Мешалкина. Ее избавили от огромного плавающего тромба размером 2 на 3 см. В любой момент он мог оторваться и перекрыть легочную артерию.
Молодая женщина страдала хронической тромбоэмболией, и в 2021 году в клинике Мешалкина ее уже оперировали. Тогда кардиохирурги провели объемное вмешательство с подключением искусственного кровообращения. После этого пациентка постоянно принимала специальную терапию, препятствующую образованию новых тромбов, но, забеременев, была вынуждена прервать прием лекарств.
Новый тромб образовался в самое опасное время, на
— Это представляло смертельную опасность: объемный тромб на тонкой ножке мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, перекрыв ее просвет. Проконсультировавшись с акушером-гинекологом, мы приняли решение о вмешательстве, — рассказал директор Центра Мешалкина профессор Александр Чернявский.
Вмешательство провели малоинвазивным способом, через небольшой прокол, его ход медики постоянно контролировали при помощи эхокардиографии. Специальным инструментом в форме капюшона сгусток крови захватили и извлекли из правого предсердия пациентки.
На случай экстренного начала родов в операционной дежурил акушер-гинеколог, но его помощь не понадобилась. Спустя пять дней после операции женщину выписали из клиники.
Ранее НГС писал о том, как кардиохирурги из клиники Мешалкина провели операцию человеку с аномальным строением сердца. До этого подобные вмешательства во всем мире проводили всего пять раз.