Ждать родов было нельзя: беременную пациентку с тромбом в сердце спасли в клинике Мешалкина

25-летнюю девушку из Благовещенска прооперировали кардиохирурги из новосибирской клиники Мешалкина. Ее избавили от огромного плавающего тромба размером 2 на 3 см. В любой момент он мог оторваться и перекрыть легочную артерию.



Молодая женщина страдала хронической тромбоэмболией, и в 2021 году в клинике Мешалкина ее уже оперировали. Тогда кардиохирурги провели объемное вмешательство с подключением искусственного кровообращения. После этого пациентка постоянно принимала специальную терапию, препятствующую образованию новых тромбов, но, забеременев, была вынуждена прервать прием лекарств.

