Такие операции в мире делали пять раз: врачи клиники Мешалкина прооперировали роботом человека с необычным сердцем

— У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, ограничены кривизна и гибкость, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии при сложной анатомии сердечно-сосудистой системы. Единственной альтернативой является операция с использованием уникальной роботизированной навигационной системы. Высокие гибкость и маневренность катетера установки позволили хирургам достичь необходимых участков сердца, — рассказал заместитель генерального директора по научной работе Александр Борисович Романов.



В мире операции на сердце таким пациентам проводили всего пять раз, а в России подобные манипуляции раньше вообще не делали. Роботизированная система, при помощи которой и выполняют такие вмешательства, в стране единственная, и находится именно в клинике Мешалкина. Кардиохирурги через бедренную артерию ввели катетер в главный сосуд организма — аорту, а затем через аортальный клапан — в сердце.

Подготовка к вмешательству заняла длительное время, поскольку хирурги тщательно изучали опыт зарубежных коллег, а сама операция заняла всего два часа — столько же требуется, чтобы избавить от нарушения ритма человека с нормальной анатомией.

