Мужчине с пороком сердца и аритмией сделали операцию в Новосибирске — рассказываем, чем она уникальна

Ранее НГС рассказывал об операции, которую провели жителю Киргизии в новосибирском НИИТО имени Цивьяна. Мирлана Бакеева беспокоили боли из-за разрушения костей таза. В Новосибирске ему изготовили и установили титановый имплант. Читайте подробности операции в нашем материале.