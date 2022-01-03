Мужчине с пороком сердца и аритмией сделали операцию в Новосибирске — рассказываем, чем она уникальна

В новосибирской клинике им. Е. Н. Мешалкина прооперировали 30-летнего пациента с тяжелым пороком сердца. Врачи из других медицинских центров России не смоли ему помочь.
— У 30-летнего Константина из Великого Новгорода тяжелая врожденная аномалия развития сердца: оно имеет две камеры (в норме — четыре), представлено единственным предсердием и желудочком, ввиду чего работает с удвоенной нагрузкой. В течение жизни мужчина перенес несколько этапов паллиативной хирургической коррекции порока, позволяющей снизить объемную нагрузку на единственный желудочек сердца, — сообщила пресс-служба клиники.
После операций на открытом сердце у мужчины начались нарушения сердечного ритма. Константин чувствовал слабость, снижение физической выносливости, одышку, а трепетание предсердий привело к ухудшению течения врожденного порока сердца. Пациенту потребовалось хирургическое лечение аритмии.
Обычно в таких ситуациях операцию проводят через пункцию бедренной вены. В этом случае такой способ не подошел, потому что ранее Константин перенес коррекцию порока сердца. Ему можно было провести операцию через аорту.
— У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, кривизна и гибкость ограничены, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии при сложной анатомии сердечно-сосудистой системы. В связи с этим пациенту было отказано в хирургическом лечении в других медицинских учреждениях страны, — говорится в сообщении центра Мешалкина.
Врачи решили использовать для операции роботизированную навигационную систему. С помощью гибкого и подвижного катетера хирурги купировали очаги аритмии.
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