В Новосибирске для мужчины напечатали титановый протез и собрали таз после девяти операций

В Новосибирске поставили на ноги пациента из Киргизии, который не мог нормально ходить из-за разрушения костей таза. Мирлану Бакееву с помощью лазера испекли из титана имплант, который установили с протезом. В НИИТО рассказали подробности операции.

«Полгода беспокоили сильные боли»

Мирлан Бакеев сам работает врачом-травматологом в Киргизии и в этом году понял, что ему потребуется уже третья серьезная операция на тазу. До этого с детства мужчина перенес в целом 9 вмешательств.