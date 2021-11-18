В Новосибирске для мужчины напечатали титановый протез и собрали таз после девяти операций

В Новосибирске поставили на ноги пациента из Киргизии, который не мог нормально ходить из-за разрушения костей таза. Мирлану Бакееву с помощью лазера испекли из титана имплант, который установили с протезом. В НИИТО рассказали подробности операции.
«Полгода беспокоили сильные боли»
Мирлан Бакеев сам работает врачом-травматологом в Киргизии и в этом году понял, что ему потребуется уже третья серьезная операция на тазу. До этого с детства мужчина перенес в целом 9 вмешательств.
Двадцать лет назад после травмы в бедренной кости мужчины началось воспаление — остеомиелит, который перешел в некроз головки бедренной кости. Из-за этого в 2008 году Мирлану заменили тазобедренный сустав. С ним мужчина проходил пять лет, когда протез стал нестабильный. Вторая операция не решила всех проблем. Протез поставили, но повредили кости таза — образовался серьезный дефект. В итоге в этом году боль стала такой сильной, что тянуть с решением проблемы уже было нельзя.
— Последние полгода начали беспокоить сильные боли, — объяснил корреспонденту НГС Мирлан. — Начал хромать, острые боли возникли, так что ходить не мог. Во время последней операции врачи работали фрезой, просверлили кость, и большой дефект остался. Третья операция нужна была. И необходимо было закрыть дефект индивидуальным 3D-имплантом.
В немецких клиниках цены были космические
В Киргизии подобные операции не проводятся, поэтому мужчина изучил, что предлагают клиники в Германии, Южной Корее и России.
— В немецких и южнокорейских клиниках цены были космические. В Новосибирске в 10 раз дешевле, и здесь уже накоплен хороший опыт, — добавил мужчина. — В такой момент я стал не врачом, а пациентом, был страх, конечно. Но я доверился опытным врачам. Хотелось бы такие технологии внедрить у себя. Нужно будет учиться.
Лечение обошлось ему примерно в 400 тысяч рублей. Спустя неделю после операции он уже уверенно передвигается на костылях. Ходить самостоятельно он сможет уже через 1,5 месяца.
Операция длиной в три часа
Врач — траматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения
— Если бы не делали операцию, то могли быть грозные осложнения. Был на грани перелом бедренной кости. Он мог бы потерять способность ходить, — объяснил врач. — Пациент с детства был оперирован у себя в городе девять раз. Последний раз была некорректная установка протеза. Из-за этого он недолго с ним проходил. Имплант напечатали в Академгородке из порошка титана, с помощью лазерного спекания.
Операция длилась три часа, таз мужчине собирали трое хирургов. В клиники НИИТО применяют 3D-импланты с 2014 года. Таких операций в НИИТО проводится около 30–40 в год. Для граждан России их делают бесплатно.
Летом в Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли 50-летнюю жительницу Улан-Удэ, которая не могла жить без кислородной маски из-за очень редкого заболевания.