Жуткая боль в горле, слабость и воспаленные лимфоузлы: как сейчас болеют ковидом в Новосибирске — истории горожан
За неделю в области появилось больше
Будет или нет очередная волна коронавируса — чем ближе к осени, тем актуальнее вопрос. И это логично: у большинства горожан заканчиваются отпуска, дети возвращаются в школы. На смену жарким сентябрьским денькам придет настоящая осень — и не только с желтыми листьями, но и с простудами. Заболевшие есть и сейчас, в том числе ковидом. Мы попросили читателей рассказать, как они болеют, сколько времени ждут врача и чем лечатся.
Валерия и ее семья недавно прилетели из Турции и начали болеть по очереди:
— Вернулись в Новосибирск две недели назад, по приезде нам нужно было сдать ПЦР. В тот момент никто не болел, но у детей были сопли. Мы сдали анализы, в итоге у детей подтвердился ковид, мой результат анализа оказался отрицательным.
Дети переболели легко — сутки температура, и всё, на следующий день всё нормально. После детей заболела я. Утром еще всё было нормально, потом температура начала резко подниматься — за один час выросла до 39. Меня сильно морозило. Тоже начались сопли, болело всё тело. Так продолжалось три дня. Я пила только «Нурофен» и антигистаминные препараты. Через три дня стало полегче, но была сильная слабость. Кашля не было.
Если бы мы не сдавали тесты, то думали бы, что у нас просто ОРВИ. Последствий никаких не было, но на пятый день с начала болезни я на всякий случай сделала КТ — там всё чисто.
Врача я решила не вызывать, только позвонила в «Здравицу», чтобы спросить про детей. Мне сказали, что, если нет страшных симптомов, можно не приходить.
Из Турции мы летели через Москву, поэтому сложно сказать, где именно могли заразиться. Если говорить про ограничения, в Турции их нет, но и заболевших людей я там не заметила. Видела нескольких человек в маске, но непонятно — то ли боялись заболеть, то ли уже заболели. Прививок у нас нет.
Анна болеет больше недели:
— Всё началось с того, что почувствовала сильную ломку. Через несколько дней заболело горло и заложило нос. Я лечилась «Арбидолом», «Гексоралом», пила витамин Д. Врача не вызывала, решила, что пойду сама на прием через пару дней после первых симптомов. Температура у меня была невысокая, я даже часто не измеряла.
Я живу в Бердске, в поликлинике народу было очень много. Чтобы сдать тест, нужно было долго сидеть в очереди. Врач выдает направление на ПЦР, потом ты сидишь в очереди на сдачу ПЦР, потом снова в очереди к врачу. В первый день я просидела в очереди на сдачу анализа два часа. На прием уже сил не хватило, поэтому пришла в другой день и с 9 до 12 там точно была в очереди. Результат анализа получила через пару дней.
Через неделю после болезни у меня воспалились лимфоузлы, мне назначили антибиотики, продолжаю лечиться. Прививку не ставила.
Маргарита заболела, когда прилетела из Турции:
— Я вызывала ковидную бригаду из поликлиники — сделали тест, оказался отрицательный. Мне потом объяснили, что тест показал такой результат, потому что я начала пить антибиотик «Азипринозин» еще с самолета, так как почувствовала симптомы. Три дня ломило всё тело. Две недели я провела в лежке, спала всё время. У меня ребенок маленький, думала, вообще сойду с ума. Не ощущаю ни вкусов, ни запахов. Ребенку сделали платный анализ за 1700 рублей, ковид не подтвердился.
Елена вернулась с дочерью из поездки, дома дочь почувствовала слабость, но этому симптому не придали значения:
— Я болела с 18 по 26 августа. Сначала сильно заболело горло, я думала, что это от кондиционера или холодного арбуза. У дочери была легкая слабость, думали, что дорога вымотала. В Новосибирске мы собирались на юбилей, поэтому для безопасности родных решили всё-таки сдать платный анализ ПЦР.
Пока ждали результат, у меня резко подскочила температура — до 38,5. Боль в горле не могла унять ничем. Вызвала врача, он сказал, что горло не нравится, взял тест и прописал противовирусные препараты, сказал полоскать горло и пить жаропонижающее — всё как при ангине или ОРВИ, только еще выдали «Коронавир» и прописали антибиотики на тот случай, если в течение двух суток мне не станет лучше. Прием назначили через неделю по живой очереди в красную зону, выписали больничный.
В итоге я всё-таки начала пить антибиотики, так как горло очень болело. Кашля у меня не было. Температура продержалась четыре дня, а горло болело дней шесть. Немного ломило поясницу. Когда температура спала, сутки был изнуряющий насморк, а потом я потеряла обоняние дня на три. Чувствовала слабость, была светобоязнь, немного стреляло в уши, вернее, давило. Симптомы стали постепенно уходить из-за приема антибиотиков.
Знакомые, кто вызывал врача, рассказывали, что к ним приходили на
Слабость до сих пор есть, но уже не такая, как при ковиде в ноябре 2021 года. У дочери ПЦР был отрицательный, но два дня у нее была небольшая температура, она тоже теряла обоняние, был небольшой кашель. Муж ушел на удаленку и через 5 дней почувствовал першение, потом у него поднялась температура до 37,3.
Врач сказал, что сейчас на седьмой день всех выписывают без повторного теста, если нет осложнений. В целом, если бы не ПЦР, можно было бы подумать, что я переболела ОРВИ. Кстати, «Коронавир» я не пила из-за побочек, а вот дочь и муж всё же пропили, но бросили, когда стали уходить симптомы.
Вакцинировалась я год назад, ревакцинацию не успели пройти, так как в ноябре-декабре все трое переболели ковидом в легкой форме. Потом месяца четыре были осложнения — болели суставы.
Мне кажется, я успела переболеть до вспышки. Вчера мы пытались вызвать врача свекру (не по этому поводу), так у поликлиники даже припарковаться негде, народу очень-очень много.
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