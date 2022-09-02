Жуткая боль в горле, слабость и воспаленные лимфоузлы: как сейчас болеют ковидом в Новосибирске — истории горожан

Если бы мы не сдавали тесты, то думали бы, что у нас просто ОРВИ. Последствий никаких не было, но на пятый день с начала болезни я на всякий случай сделала КТ — там всё чисто.

Врача я решила не вызывать, только позвонила в «Здравицу», чтобы спросить про детей. Мне сказали, что, если нет страшных симптомов, можно не приходить.

Из Турции мы летели через Москву, поэтому сложно сказать, где именно могли заразиться. Если говорить про ограничения, в Турции их нет, но и заболевших людей я там не заметила. Видела нескольких человек в маске, но непонятно — то ли боялись заболеть, то ли уже заболели. Прививок у нас нет.