«Спутник V» против «Спутника Лайт»: каким препаратом лучше ревакцинироваться
Разбираемся вместе с врачами
На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией врачи всё чаще стали снова поднимать вопрос ревакцинации от ковида. Многие россияне готовы прислушаться к медикам, но оказалось, что у людей уже появились «любимчики» среди вакцин: одним препаратом готовы прививаться хоть сегодня, а другим — нет, ни при каких условиях. Причем речь не только о выборе между отечественными и зарубежными препаратами, но даже о разных версиях одного — люди разделились на поклонников двухкомпонентного «Спутника V» и сторонников однокомпонентного «Спутника Лайт». Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, какой препарат лучше выбрать.
На самом деле, «Спутник V» и «Спутник Лайт» — это действительно почти идентичные препараты: и разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. «Спутник V» появилась первой — двухкомпонентную вакцину зарегистрировали для применения в России в особом порядке, предусмотренном специальным постановлением правительства, еще в 2020 году. Несколько месяцев спустя у «Спутника V» появился младший брат — однокомпонентный «Спутник Лайт».
Оба препарата представляют собой рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. «Спутник Лайт» и первый компонент «Спутника V» содержат аденовирус 26-го серотипа, а второй компонент — аденовирус 5-го серотипа. Чтобы произвести вакцину, аденовирусы выращивают в культуре клеток, где они хорошо размножаются. И аденовирус 26-го серотипа размножается лучше и быстрее, чем аденовирус 5-го серотипа. Это позволило в разгар пандемии сделать больше вакцины за тот же срок.
— Когда речь пошла о том, что нужно как можно больше людей хоть как-нибудь привить, возникла идея «Спутника Лайт». Но сейчас становится ясно, что не так все рвутся прививаться, как хотелось бы, поэтому я думаю, что он будет применяться для ревакцинации, — говорил вирусолог Анатолий Альтштейн после регистрации однокомпонентной вакцины.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Практика действительно оказалась именно такой — «Спутник Лайт» использовали преимущественно в качестве бустера. В качестве единственной прививки его сейчас врачи не советуют использовать, если есть выбор — это лучше, чем ничего, но двухкомпонентная вакцина для первоначальной вакцинации подходит больше.
— При повторной вакцинации для людей без особых факторов риска, без иммунодефицита одной инъекции достаточно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — То есть «Спутник Лайт» работает вполне хорошо. «Спутник Лайт» — это всего лишь первый компонент «Спутника V», «Спутник V» не хуже для ревакцинации, просто я бы не сказал, что он имеет большие преимущества для большинства людей. Скорее, он имеет минимальные преимущества над «Спутником Лайт», которые не стоят того, чтобы делать лишнюю инъекцию.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Врачи отмечают, что эффективность имеющихся вакцин снижается из-за мутации вируса, но от тяжелого течения болезни они всё еще неплохо защищают. Сейчас в России преобладает штамм омикрон, к которому в том числе относится подвид «кентавр» — подробнее о нем читайте здесь.
Ранее из разных регионов стали периодически поступать сообщения о том, что в поликлиниках от ковида прививают вакциной с истекшим сроком годности. В этом материале мы разбирались, почему так происходит и можно ли делать «просроченную» прививку. А по этой ссылке можете почитать, сколько раз в общей сложности можно вакцинироваться от коронавируса.