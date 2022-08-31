«Спутник V» против «Спутника Лайт»: каким препаратом лучше ревакцинироваться

На самом деле, «Спутник V» и «Спутник Лайт» — это действительно почти идентичные препараты: и разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. «Спутник V» появилась первой — двухкомпонентную вакцину зарегистрировали для применения в России в особом порядке, предусмотренном специальным постановлением правительства, еще в 2020 году. Несколько месяцев спустя у «Спутника V» появился младший брат — однокомпонентный «Спутник Лайт».

Оба препарата представляют собой рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. «Спутник Лайт» и первый компонент «Спутника V» содержат аденовирус 26-го серотипа, а второй компонент — аденовирус 5-го серотипа. Чтобы произвести вакцину, аденовирусы выращивают в культуре клеток, где они хорошо размножаются. И аденовирус 26-го серотипа размножается лучше и быстрее, чем аденовирус 5-го серотипа. Это позволило в разгар пандемии сделать больше вакцины за тот же срок.