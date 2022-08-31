Заболевшие новым штаммом рассказывают о редком симптоме «кентавра»
Публикуем рассказы пациентов и объяснения медиков
Ежедневно в России выявляют или около 40 тысяч заболевших, либо больше 40 . Растет и смертность. Пациенты говорят, что сейчас они болеют «не так, как в первые волны коронавируса». MSK1.RU узнал у людей с положительным ковид-статусом, какие симптомы у них проявились и как они себя чувствовали во время болезни. Спойлер — обнаружены неприятные симптомы, о которых раньше пациенты с коронавирусом не говорили.
— В этот раз коронавирус сначала проходил, как обычная простуда, — поделился своей историей
— Но следующим утро я проснулась с тяжелой головой, заложенным носом, и ныла поясница, — рассказала она. — Температура поднималась пару дней всего по утрам — до 37 градусов. И всё время очень хотелось спать, было полное бессилие. Вечером выключало часов в десять, спала по 12 часов. Дня через два начался кашель, не мучительный, не мешающий, потому что начинался к ночи. Пила противовирусное, «Терафлю» стал быстро приводить в чувства. Горло брызгала «Мирамистином» и полоскала отваром сушеных цветов картошки. С отваром за пару дней прошел кашель. Температура больше не поднималась, но была сильная испарина. Когда прошла температура, пила только противовирусное. И почти всё время спала или дремала, а сегодня проснулась бодрая.
Некоторые пациенты, заболевшие на днях коронавирусом, заявили, что отличительной чертой нынешней болезни у них стала боль в глазах.
— Была температура — 40 градусов, слабость, боль во всём теле, — сообщила
— «Качели» температуры от
Мы поговорили с медиками, чтобы узнать, является ли резь в глазах одним из обязательных симптомов
— В основном сейчас коронавирус проходит у пациентов, как грипп или ОРВИ, — сообщил сотрудник службы скорой помощи Даниил Буров. — Каких-то особых отличий я не заметил по последним вызовам. Возможно, это у нового штамма такая побочка есть, как боль в глазах. Скажем так — индивидуальная реакция.
— На самом деле, это не какой-то отдельный симптом, связанный исключительно с ковидом, потому что мы наблюдаем такие симптомы при разных респираторных вирусных заболеваниях, особенно когда они сопровождаются высокой температурой, — уточнил эксперт лабораторной диагностики коронавируса Александр Соловьев. — Тогда может боль при движении глазными яблоками возникать. Слезиться глаза могут. Это симптом из обширного перечня разнообразных проявлений респираторных заболеваний, в том числе и при ковиде. Это не какая-то особенность.
Симптомы омикрона
Омикрон свалился на нашу страну накануне зимних каникул, в декабре 2021 года и вовсю разошелся в январе 2022-го. Болели почти все, но гораздо легче, чем при дельте, хотя специалисты говорили, что никто не знает, какие будут последствия для здоровья.
Омикроном также чаще заражались дети, особенно маленькие. Симптомы тоже отличались:
- температура — хорошо сбивается;
- жалобы, как при гриппе, — на боли в мышцах, глазных яблоках;
- заложенность носа;
- сухой кашель;
- першение и хрипота в горле;
- насморк и чихание;
- слабые мышечные боли;
- сильная усталость;
- ночная потливость.
Отсутствие обоняния при омикроне — уже редкий признак.
Симптомы «кентавра»
Новый штамм омикрона BA.5, который поднял ковидную волну в России в августе 2022 года, по проявлениям очень похож на своего старшего собрата. Протекает заболевание не так тяжело, первыми появляются боль или першение в горле, насморк, возможна температура.
Симптомы «кентавра», который пока только начинает заражать россиян, также могут быть схожи с ротавирусом — появляются диарея и рвота. Но сначала появляются признаки, характерные для омикрона:
- боль в горле;
- кашель;
- боль в глазах;
- головная боль;
- ломота;
- насморк;
- невысокая температура — до 38.
Растет и число тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. При этом человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих. Мы также поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли определить, что у вас коронавирус, если нет ни одного симптома.