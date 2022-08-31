Заболевшие новым штаммом рассказывают о редком симптоме «кентавра»

Ежедневно в России выявляют или около 40 тысяч заболевших, либо больше 40 . Растет и смертность. Пациенты говорят, что сейчас они болеют «не так, как в первые волны коронавируса». MSK1.RU узнал у людей с положительным ковид-статусом, какие симптомы у них проявились и как они себя чувствовали во время болезни. Спойлер — обнаружены неприятные симптомы, о которых раньше пациенты с коронавирусом не говорили.



— В этот раз коронавирус сначала проходил, как обычная простуда, — поделился своей историей 27-летний Дмитрий. — Сначала к вечеру появилась небольшая слабость и заболело горло. Выпил, как обычно, «Максиколд» на ночь, заглотнул «Стрепсилс» и — спать. А утром появилось ощущение заложенности в груди. Сделал тест, оказался положительным. В итоге следующие два дня я просто проспал. Где-то между этим, по ощущениям, была небольшая температура, но я не измерял. Из основных симптомов: усталость, слабость, насморк и заложенность в груди, боль в горле. На шестой день остались только насморк и кашель, усталость.

