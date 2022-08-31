«Верните масочный режим!»: россияне просят ввести ограничительные меры — ковид наступает. Видеоопрос
Население страны, кажется, готово само вводить меры безопасности
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В России непростая ситуация с коронавирусом. Заболеваемость новыми штаммами инфекции растет, хотя статистика по стране показывается с разницей в десять тысяч, всё равно понятно, что эти цифры немаленькие, от 40 до почти 50 тысяч в сутки.
Специалисты прогнозируют вспышку заболеваемости уже к середине сентября и считают, что ситуацию могут спасти лишь ограничительные меры. Поговорили об ограничениях и новой волне коронавируса с иммунологом и кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым. Также вышли на улицы города и спросили ярославцев, хотят ли они вернуть масочный режим.