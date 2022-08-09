Новосибирская область получила вакцину для детей и подростков

В Новосибирскую область поступила крупная партия вакцины « Спутник М » («Гам-КОВИД-Вак-М»). По данным Минздрава Новосибирской области, ее объема хватит для вакцинации более 8 тысяч новосибирцев в возрасте от 12 до 17 лет.



На 8 августа первым компонентом «Спутника М» уже успели привиться 4608 детей, а вторым — 4061 ребенок.



— Как для детского, так и для взрослого населения вакцин против коронавируса в Новосибирской области достаточно, — подчеркнули в Минздраве НСО.

