Новосибирская область получила вакцину для детей и подростков
В регион поступило 3 тысячи доз «
В Новосибирскую область поступила крупная партия вакцины «
На 8 августа первым компонентом «Спутника М» уже успели привиться 4608 детей, а вторым — 4061 ребенок.
— Как для детского, так и для взрослого населения вакцин против коронавируса в Новосибирской области достаточно, — подчеркнули в Минздраве НСО.
По актуальным данным, в Новосибирской области всего
Недавно НГС сообщал, что в России в разы выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Редакция подготовила инфографику с 7 основными симптомами «кентавра».
Также в Минздрав подали заявку на регистрацию первого в России лекарства от оспы.