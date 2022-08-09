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Новосибирская область получила вакцину для детей и подростков

В регион поступило 3 тысячи доз «Спутника М»

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В августе в регион поступило 3 тысячи доз вакцины

В августе в регион поступило 3 тысячи доз вакцины

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В Новосибирскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М»). По данным Минздрава Новосибирской области, ее объема хватит для вакцинации более 8 тысяч новосибирцев в возрасте от 12 до 17 лет.

На 8 августа первым компонентом «Спутника М» уже успели привиться 4608 детей, а вторым — 4061 ребенок.

— Как для детского, так и для взрослого населения вакцин против коронавируса в Новосибирской области достаточно, — подчеркнули в Минздраве НСО.

По актуальным данным, в Новосибирской области всего 1 759 538 человек вакцинировано первой дозой вакцины против коронавируса и около 1 658 188 завершили полный курс.

Недавно НГС сообщал, что в России в разы выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Редакция подготовила инфографику с 7 основными симптомами «кентавра».

Также в Минздрав подали заявку на регистрацию первого в России лекарства от оспы.

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