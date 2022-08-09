В Минздрав подали заявку на регистрацию первого в России лекарства от оспы. Что о нём известно?

Что это за препарат?

Заявку на регистрацию препарата «НИОХ-14» подал Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, который трудился над ним вместе с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН).

— Препарат направлен на ингибирование или, скажем так, препятствие формированию готовых активных вирусных частиц при репликации вируса в клетках, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Предполагается, что он будет блокировать образование белковой оболочки вируса, в результате чего вирус будет дефектный и неспособный к каким-то действиям. Такого рода препараты есть для лечения других инфекций. Это не значит, что это такой же препарат, но похожего типа, который влияет на вирусные белки, на их формирование.

