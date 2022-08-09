В Минздрав подали заявку на регистрацию первого в России лекарства от оспы. Что о нём известно?
Разбираемся, как создавался новый препарат
Несколько месяцев назад мир начал беспокоиться из-за очередного зооноза (болезни, передаваемой от животных человеку) — оспы обезьян. Вирус оспы обезьян был известен и раньше, но настолько активно не распространялся, в этот раз даже ВОЗ забеспокоилась. Прежде его регистрировали в основном в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки, а в этот раз болезнь начала завоевывать страны, для которых ее распространение нехарактерно. В США число случаев заражения перевалило уже за шесть с половиной тысяч, и власти объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. В России пока был официально подтвержден один случай, но 8 августа стало известно, что в Минздрав поступила заявка на регистрацию первого в России противооспенного препарата. В этом материале мы собрали информацию об этом лекарстве, которая известна на данный момент.
Что это за препарат?
Заявку на регистрацию препарата «НИОХ-14» подал Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, который трудился над ним вместе с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН).
— Препарат направлен на ингибирование или, скажем так, препятствие формированию готовых активных вирусных частиц при репликации вируса в клетках, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Предполагается, что он будет блокировать образование белковой оболочки вируса, в результате чего вирус будет дефектный и неспособный к каким-то действиям. Такого рода препараты есть для лечения других инфекций. Это не значит, что это такой же препарат, но похожего типа, который влияет на вирусные белки, на их формирование.
Как лекарство могли так быстро разработать?
На самом деле не быстро — лекарство разрабатывалось не от оспы обезьян, а от оспенных вирусов в целом, и работали над ним аж с 2008 года. А вообще в мире поисками лекарственных средств от оспы занимаются уже несколько десятков лет. Во-первых, про ту же оспу обезьян узнали еще в семидесятых годах прошлого века. Во-вторых, хоть натуральная оспа и считается побежденной, она может вернуться. Например, вытаять из вечной мерзлоты в результате глобального потепления — по словам Крючкова, там есть тела погибших от оспы, в которых мог сохраниться вирус.
Это лекарство — полностью российская разработка?
И да, и нет. В основу препарата всё-таки легли разработки американских ученых. Но российские специалисты его доработали.
— В США был создан ST-246, и мы обратились в НИОХ СО РАН с просьбой повторить его синтез. Затем встала другая задача: попробовать получить аналоги препарата, но такие, которые можно было бы запатентовать в России и в мире, — цитировало в 2012 году официальное издание сибирского отделения Российской академии наук кандидата биологических наук Ларису Шишкину.
Как объясняет Крючков, использовать американскую формулу нельзя было из-за патента. Поэтому задачей ученых было создать модифицированные варианты исходной молекулы, которые не отличались бы в худшую сторону.
Когда препарат начнут применять?
Пока неизвестно. Лекарство только планируют зарегистрировать, «Вектор» подал заявку, но Минздрав может и отказать. Как отмечает Крючков, о лекарстве еще не все известно: завершена только первая стадия клинических испытаний.
— Препарат давно в разработке, но у нас нет ни второй, ни третьей фазы. По первой фазе испытаний нельзя судить про эффективность вообще, — говорит иммунолог. — Мы ничего не знаем про эффективность у людей, скажем честно. У людей мы знаем переносимость и фармакокинетику. Поэтому пока говорить о том, что препарат замечательно работает и это какая-то панацея, потому что мы даже не знаем, какие там оценки, насколько он там что снижает, на какой стадии его нужно принимать. Пока неочевидно, будут его принимать контактные лица или уже заболевшие.
А сейчас есть лекарство от оспы?
Да, но только одно — в 2018 году Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала первый и единственный на настоящий момент препарат, предназначенный для лечения натуральной оспы — тековиримат. Кроме того, при лечении могут применять (и применяли ранее) другие лекарства, влияющие на симптомы, но не на причину болезни. Основным же методом борьбы с натуральной оспой стала профилактика — именно благодаря вакцинации болезнь удалось победить. Вакцина, кстати, защищает и от оспы обезьян, но сейчас в России нет массовой противооспенной вакцинации. О том, почему ее нет, мы писали в этом материале.