Диетолог назвала 5 продуктов, которые надо есть на ужин, чтобы худеть во сне
Эти пять продуктов легко усваиваются организмом и не перегружают желудочно-кишечный тракт
«Хочешь похудеть — просто перестань есть после шести вечера». Удивительно, но многие до сих пор считают, что достаточно резко ограничить себя в питании, забыть об ужинах и легких перекусах перед сном, как весы покажут долгожданные приятные цифры. У экспертов на этот счет иное мнение. «Доктор Питер» вместе с диетологом Еленой Знахаренко разобрался, действительно ли ужинать вредно (спойлер: нет) и каким должен быть поздний прием пищи.
Елена Знахаренко — врач-гастроэнтеролог, диетолог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International.
Вечернее голодание, объясняет врач, даст быстрый эффект — вы действительно скинете несколько килограммов (из организма как минимум уйдет лишняя вода), но это чревато последствиями. Во-первых, вес моментально вернется обратно. Во-вторых, велик риск, что вы через какое-то время прибавите в весе. Все дело в кортизоле — гормоне стресса.
Организм, столкнувшись с внезапным дефицитом жиров, белков и углеводов, начинает активно вырабатывать гормон стресса, а тот, в свою очередь, заставляет ваше тело запасать жирок. Именно поэтому если вы хотите похудеть — не экстремально быстро, а планомерно и с длительным результатом, то вам надо есть, как бы парадоксально это не звучало. Главное — подойти разумно к составлению рациона, говорит диетолог Елена Знахаренко.
Питание необходимо подстроить под образ жизни. Многие живут в таком темпе, что без позднего ужина просто не обойтись. Как тут ужинать до 18.00, когда домой приходишь только в 8–9 вечера, а то и позднее.
— Все процессы в организме построены по циркадному ритму (колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. — Прим. ред.). Лучшие часы для завтрака, обеда и ужина для пищеварительной системы с 7 до 9 утра, с 12 до 14 дня и с 17 до 19 вечера. Активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21:00. Чтобы не нагружать организм перед сном и не проснуться с чувством тяжести, для позднего ужина необходима легкоперевариваемая пища, усвояемые белки, — объясняет диетолог.
Продукты с термически обработанной клетчаткой — самый подходящий вариант для перекуса на ночь. Это могут быть полезные овощи, приготовленные на пару, или рагу. Они хорошо усваиваются организмом и не перегружают желудочно-кишечный тракт с эндокринной системой.
Итак, записывайте. Для позднего ужина лучше выбрать:
- нежирную белую рыбу;
- птицу;
- яйца;
- свежие овощи.
— Также советую дополнить ужин разной зеленью, которая обеспечит организм витаминами и клетчаткой. Важно помнить, что ужин должен составлять всего лишь 30% от дневного рациона, поэтому если вы привыкли к объемным порциям, то следует их разделить на несколько частей, — рекомендует диетолог.
Но полагаться только на грамотный подбор продуктов не стоит. Похудение зависит не только от количества и качества съеденной еды, но и от гормонального фона, а также от вашего образа жизни. Крайне важно придерживаться режима бодрствования и сна. Не экономьте на сне — гормоны и мелатонин, отвечающие за обменные процессы в организме, вырабатываются только в темное время суток. И пока ваше тело отдыхает, сжигается примерно 150–300 граммов жировой ткани.
О необходимости контролировать питание и соблюдать режим говорят не только эксперты, но и наши читатели, которым удалось похудеть. Почитайте историю