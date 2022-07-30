Диетолог назвала 5 продуктов, которые надо есть на ужин, чтобы худеть во сне

Организм, столкнувшись с внезапным дефицитом жиров, белков и углеводов, начинает активно вырабатывать гормон стресса, а тот, в свою очередь, заставляет ваше тело запасать жирок. Именно поэтому если вы хотите похудеть — не экстремально быстро, а планомерно и с длительным результатом, то вам надо есть, как бы парадоксально это не звучало. Главное — подойти разумно к составлению рациона, говорит диетолог Елена Знахаренко.

Питание необходимо подстроить под образ жизни. Многие живут в таком темпе, что без позднего ужина просто не обойтись. Как тут ужинать до 18.00, когда домой приходишь только в 8–9 вечера, а то и позднее.