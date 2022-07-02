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Интервью

«Я был не просто полный, а жирный»: история парня, который похудел на 54 кг и стал моделью (фото до и после)

Раньше он с трудом находил себе одежду нужного размера, а теперь его фотографии печатают в модных журналах

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За шесть лет наш читатель похудел с 68-го до 50-го размера

За шесть лет наш читатель похудел с 68-го до 50-го размера

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«Тебе надо скинуть 10 килограммов». Именно с этой фразы и началась история похудения жителя Самары Томаса Мосидзе. Тогда он учился на первом курсе и весил 142 килограмма. Сейчас Томас как модель снимается у профессиональных фотографов и занимает должность топ-стилиста Дома моды дизайнера одежды Маши Горячевой. И узнать в нем того полного паренька, каким он был 10 лет назад, практически нереально. Томас Мосидзе рассказал 63.RU, как скинул за шесть лет 54 килограмма и как поддерживает вес сейчас.

— На строгих диетах не сидел. Ограничил печеное, сладкое и просто сахар. Но не исключил совсем, — рассказывает своей «секрет» Томас

— На строгих диетах не сидел. Ограничил печеное, сладкое и просто сахар. Но не исключил совсем, — рассказывает своей «секрет» Томас

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— Когда начали набирать вес?

— Полнеть начал еще в детстве. У меня была великолепная прабабушка из Грузии (я родом из Кутаиси, родители переехали в Самарскую область в конце 90-х), она прошла много всего и считала, что ребенок должен быть обязательно накормлен. Поэтому дома были каждый день хачапури, очень вкусные десерты, которые она делала также сама.

У представителей моей национальности нет пункта, что женщина или мужчина полные. У нас это нормально. Отчасти поэтому лет до 17 меня вообще ничего не смущало и не раздражало, хотя к тому времени я уже весил 142 килограмма — мой самый высокий вес. И я был не просто полный, а жирный. Помню, на выпускной, а мы тогда жили в Клявлино, подобрать одежду мне не смогли. Рубашку и брюки прислал из Европы дядя, а пиджак мы нашли в каком-то магазине массмаркета. Он был такой огромный, размера 66-го или 68-го, а на мне еле застегнулся. Но меня и тогда ничего не смущало. Да, мне не нравилась моя повседневная одежда огромных размеров, которую и найти-то было непросто, но я носил что есть, и всё, не заморачивался, как говорится.

Когда сделали это фото, вес Томаса перевалил за 140 килограммов

Когда сделали это фото, вес Томаса перевалил за 140 килограммов

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— Когда и почему решили худеть? Что послужило отправной точкой?

— Всё получилось довольно смешно. Дело в том, что в детстве у меня не было понимания, чем я хочу заниматься в жизни. В детстве вообще мало кто приходит к такому пониманию — ты просто растешь, ходишь в школу, на эту ужасную алгебру.

Лет в 14 я начал смотреть различные ток-шоу про моду и стиль — «Топ-модель по-русски» и другие. Одна передача меня тогда зацепила — дизайнеры одевали моделей в различные комплекты одежды, и смотрелось всё очень круто. Но я тогда понимал, что мне ничего подобного не светит — я уже весил 120 килограммов, но смотреть и читать про эту сферу было интересно.

Так прошло три года. Мне 17, я поступаю на юриста общей практики. У моих прекрасных родителей — а родители всегда хотят лучшего для детей — было понимание, что мода и модная индустрия ну никак не может быть востребованной сферой и приносить деньги, и они решили, что юристом мне быть лучше. Правда, сейчас я так не думаю, а тогда, признаться, я просто послушал мнение родителей и пошел учиться, куда они решили. Я тогда реально не понимал, чего хочу.

И вот я проучился несколько месяцев, у меня появился круг общения. И однажды одна знакомая сфотографировала меня на красивом фоне, посмотрела кадр и говорит: «Томас, всё хорошо, фото классное, но тебе бы скинуть килограммов 10 — и было бы идеально». Сейчас я понимаю, что скидывать мне надо было не 10, а гораздо больше. И знакомая мне просто польстила.

Буквально через неделю я встречаю еще одну свою знакомую, до этого мы не виделись около полугода. И я с трудом ее узнаю — она похудела на 10 или 12 килограммов и выглядела просто великолепно. И у меня тогда что-то щелкнуло в голове. Я начал ее расспрашивать, как ей это удалось. Она рассказала, что занимается с тренером, он разработал ей специальную систему тренировок. Я загорелся — и начал ходить к тому же тренеру.

Первые 20 килограммов, по словам Томаса, ушли легко. А вот с остальными пришлось побороться

Первые 20 килограммов, по словам Томаса, ушли легко. А вот с остальными пришлось побороться

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— Как быстро появились первые результаты? И сколько раз в неделю вы стали посещать спортзал? Сидели на строгих диетах?

— Первые 20 килограммов ушли очень легко: полгода тренировок два раза в неделю — в основном кардио и немного силовых.

Кардиотренировки — это нагрузки, направленные на увеличение выносливости, при которой укрепляется сердечная мышца и улучшается функция кардиореспираторной системы (кровообращение и дыхание). К кардионагрузкам относятся в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, танцы, аэробика. Силовыми, или анаэробными, называют тренировки с собственным весом и отягощениями, направленные на увеличение мышечной силы.

Хотя бегать я ненавижу, от физкультуры всегда было освобождение, но не скажу, что эти полгода вспоминаю как какое-то тяжелое время.

На строгих диетах не сидел. Ограничил печеное, сладкое и просто сахар. Но не исключил совсем. Раз в неделю устраивал себе так называемый cheat day (день, выделенный для неправильного питания. — Прим. ред.) — когда можешь позволить себе есть всё.

В начале пути снижения веса — здесь Томас весит около 130 килограммов

В начале пути снижения веса — здесь Томас весит около 130 килограммов

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А здесь — уже на 10 килограммов меньше (123 кг)

А здесь — уже на 10 килограммов меньше (123 кг)

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За то, чтобы ушли остальные 30 с лишним килограммов, пришлось побороться: ходить в спортзал не два, а три-четыре раза в неделю, и cheat day устраивать не раз в неделю, а раз в две. Но обязательно устраивать. Я никогда не пропускаю этот прекрасный день (смеется).

В какой-то момент я достиг веса 110 килограммов. Выглядел я эстетично, я с весом в 142 килограмма и я с весом в 110 килограммов — это два разных человека. Но в моей голове уже появилась другая идеализированная картинка: это не накачанный парень, который пьет протеины, мне больше нравится поджарая эстетика в фигуре.

— В какой-то момент я достиг веса 110 килограммов, и с моим ростом 192 сантиметра можно было бы и остановиться. Но в моей голове уже появилась другая идеализированная картинка, — вспоминает Томас (в это время он начал сниматься как модель)

— В какой-то момент я достиг веса 110 килограммов, и с моим ростом 192 сантиметра можно было бы и остановиться. Но в моей голове уже появилась другая идеализированная картинка, — вспоминает Томас (в это время он начал сниматься как модель)

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— Как родители отнеслись к вашему стремлению похудеть? И к вашему довольно быстрому и результативному процессу похудения?

— Переживали, конечно. Говорили: «Все эти ваши фитнес-клубы — шарлатанство». Тогда, 8 лет назад, о фитнес-клубах действительно было мало что известно, они не были так на слуху, как сейчас. Грубо говоря, люди были знакомы с бодибилдерами и с уроками физкультуры в школе. Сейчас же, мне кажется, фитнес-карты нет только у ленивого. Но не факт, что в фитнес-клуб действительно ходят.

У нас в семье — полная бабушка, была полной прабабушка. Я уже говорил, что в менталитете у грузин нет такого понимания, что полный человек — это плохо. У нас это нормально, все любят вкусно поесть. У нас бывает две крайности: либо очень тощий, либо полный, хотя едят все одинаково. У меня есть двоюродная сестра — худышка, она запросто может съесть за раз четыре хачапури или 25 хинкали — и не пополнеет ни на грамм. Мне же достаточно только подышать над этими блюдами.

Не могу сказать, что меня раздражает, что кто-то в размере плюс-сайз. Знаю, что у некоторых есть установка, что человек должен быть худой. У меня такого нет. Если человеку комфортно и он это состояние несет людям — это прекрасно. По работе я часто пересекаюсь с моделями плюс-сайз — и им всё нравится, они любят свой вес и свое тело. Мне же это в определенный момент просто стало не нравиться.

Последние несколько лет Томас весит 86–88 кг, но сейчас он подумывает сбросить еще парочку килограммов

Последние несколько лет Томас весит 86–88 кг, но сейчас он подумывает сбросить еще парочку килограммов

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— Никогда не было желания всё бросить и остановиться на том весе, в котором были на данный момент? Как мотивировали себя идти дальше?

— Нет, желания остановиться и перестать худеть в весе, например, 120 или 100 килограммов не было. Когда ты начинаешь видеть первый результат, ты думаешь: «А ведь может быть и лучше». И постоянно сравниваешь себя нынешнего с собой же, но в более высоком весе. И сравнение получается не в пользу себя полного.

— Не возникало желания сделать липосакцию?

— Липосакцию — никогда. Иногда думаю о том, чтобы убрать лишнюю кожу. После похудения кожа у меня кое-где обвисла — и я долгое время снимался только в одежде с длинными рукавами. Сейчас всё подтянулось естественным путем. Хотя еще в 25 я думал о том, чтобы убрать лишнюю кожу. Но меня отговорили подождать до 30 — и если сама кожа не подтянется, то тогда уже убирать.

— Одно время я снимался только в одежде с длинными рукавами, — вспоминает Томас Мосидзе

— Одно время я снимался только в одежде с длинными рукавами, — вспоминает Томас Мосидзе

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— Сколько вы весите сейчас? И когда пришли к этим цифрам на весах?

— В весе 86–88 килограммов я нахожусь два года. Набираю в праздники — на Новый год и на майские — стабильно по 2 килограмма. Сами понимаете — грузинская семья, которая хочет накормить. Хачапури и хинкали в немыслимом количестве. Бабушка переживает, что совсем похудел, и постоянно интересуется: «Ты там хоть что-нибудь ешь?!»

Друзья, знакомые знают, что мне не нужно предлагать, например, эклер или сахарный сироп. Я от этого откажусь. Хотя я всё это люблю, люблю есть булки, хлеб, обожаю кока-колу, шоколад. И мне без этого тяжело. Реально тяжело. Но держусь. Есть десерты условно без сахара, без муки, основанные на фруктах, орехах.

— С тренером вы занимаетесь до сих пор? Сколько раз в неделю?

— С тренером я занимался два года, потом начал сам преподавать пилатес, работал в пилатес-студии, там мне тренер уже и не был нужен. Пилатес, кстати, мне зашел. Я понимаю, как он работает. Нравится, что могу позаниматься им дома в любое время.

— Сейчас я не хожу в фитнес-клуб. Предпочитаю пешие прогулки по городу, — отмечает стилист

— Сейчас я не хожу в фитнес-клуб. Предпочитаю пешие прогулки по городу, — отмечает стилист

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— Сейчас вы довольны своим весом? И как поддерживаете его? Расскажите, что едите.

— Есть мысль убрать еще пару килограммов, но в целом своим весом я сейчас доволен. Что касается еды, то завтрак часто пропускаю, хотя знаю, что многие эксперты по питанию говорят, что так делать нельзя. Обед простой — мясо отварное или на гриле с овощами и овощным салатом. Ужинаю часов в 7 вечера. Тоже ем мясо. Это не совсем хорошо, но мне комфортно так. Могу съесть салат с мясом, например. Или рыбу, или морепродукты. На строгих диетах, когда надо, например, несколько дней питаться одним продуктом, никогда не сидел. По поводу диет — это вообще всё исключительно персонально, нет волшебной диеты или волшебной палочки, которая поможет всем.

— По работе я часто пересекаюсь с моделями плюс-сайз — и им всё нравится, они любят свой вес и свое тело. Мне же это в определенный момент просто стало не нравиться, — подчеркивает модель

— По работе я часто пересекаюсь с моделями плюс-сайз — и им всё нравится, они любят свой вес и свое тело. Мне же это в определенный момент просто стало не нравиться, — подчеркивает модель

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— Вы поступали на юриста, а сейчас вы не только топ-стилист Дома моды, но и модель мирового уровня. Расскажите, как к этому пришли? И какую роль в этом сыграло похудение?

— Если бы я не сбросил вес, я бы не стал моделью. Так что — ключевую. Институт я закончил, но по специальности не работал никогда. Однажды, я тогда весил килограммов 120, мне в соцсетях написал фотограф и предложил фотосессию. Я согласился с недоверием. Но получилось в общем неплохо. Фотограф выложил свои снимки в соцсети, меня заметил еще один фотограф, сделали фотосессию и с ним. Ситуации стали повторяться.

Первые полгода я работал бесплатно, набирался опыта в моделинге, потом это уже начало приносить деньги. Через год, мне тогда было 23, я попробовал подать заявку в модельное агентство. И мне отказали из-за веса, я тогда весил примерно 115 килограммов. У меня были накачанная грудь, накачанные руки, все съемки в классических костюмах были мои, но вот модельное агентство я не устроил.

По идее, это должно было нанести удар по моей самооценке. Но нет. Я решил работать над своим телом с еще большим усилием. Больше ни в какие агентства не обращался. Моим менеджером стали соцсети. Я стал активнее их вести, активнее выкладывать свои фото — и стали приходить предложения.

В прошлом году мое фото появилось в европейском журнале. Это тоже для моделей гордость. Сейчас съемки идут выборочно, на кастинги не хожу. Если мне поступило предложение о съемке, я тщательно изучу, что это за компания.

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