«Я был не просто полный, а жирный»: история парня, который похудел на 54 кг и стал моделью (фото до и после)

— Когда начали набирать вес?



— Полнеть начал еще в детстве. У меня была великолепная прабабушка из Грузии (я родом из Кутаиси, родители переехали в Самарскую область в конце 90-х), она прошла много всего и считала, что ребенок должен быть обязательно накормлен. Поэтому дома были каждый день хачапури, очень вкусные десерты, которые она делала также сама.



У представителей моей национальности нет пункта, что женщина или мужчина полные. У нас это нормально. Отчасти поэтому лет до 17 меня вообще ничего не смущало и не раздражало, хотя к тому времени я уже весил 142 килограмма — мой самый высокий вес. И я был не просто полный, а жирный. Помню, на выпускной, а мы тогда жили в Клявлино, подобрать одежду мне не смогли. Рубашку и брюки прислал из Европы дядя, а пиджак мы нашли в каком-то магазине массмаркета. Он был такой огромный, размера 66-го или 68-го, а на мне еле застегнулся. Но меня и тогда ничего не смущало. Да, мне не нравилась моя повседневная одежда огромных размеров, которую и найти-то было непросто, но я носил что есть, и всё, не заморачивался, как говорится.