«Я был не просто полный, а жирный»: история парня, который похудел на 54 кг и стал моделью (фото до и после)
Раньше он с трудом находил себе одежду нужного размера, а теперь его фотографии печатают в модных журналах
«Тебе надо скинуть 10 килограммов». Именно с этой фразы и началась история похудения жителя Самары Томаса Мосидзе. Тогда он учился на первом курсе и весил 142 килограмма. Сейчас Томас как модель снимается у профессиональных фотографов и занимает должность топ-стилиста Дома моды дизайнера одежды Маши Горячевой. И узнать в нем того полного паренька, каким он был 10 лет назад, практически нереально. Томас Мосидзе рассказал 63.RU, как скинул за шесть лет 54 килограмма и как поддерживает вес сейчас.
— Когда начали набирать вес?
— Полнеть начал еще в детстве. У меня была великолепная прабабушка из Грузии (я родом из Кутаиси, родители переехали в Самарскую область в конце 90-х), она прошла много всего и считала, что ребенок должен быть обязательно накормлен. Поэтому дома были каждый день хачапури, очень вкусные десерты, которые она делала также сама.
У представителей моей национальности нет пункта, что женщина или мужчина полные. У нас это нормально. Отчасти поэтому лет до 17 меня вообще ничего не смущало и не раздражало, хотя к тому времени я уже весил 142 килограмма — мой самый высокий вес. И я был не просто полный, а жирный. Помню, на выпускной, а мы тогда жили в Клявлино, подобрать одежду мне не смогли. Рубашку и брюки прислал из Европы дядя, а пиджак мы нашли в каком-то магазине массмаркета. Он был такой огромный, размера 66-го или 68-го, а на мне еле застегнулся. Но меня и тогда ничего не смущало. Да, мне не нравилась моя повседневная одежда огромных размеров, которую и найти-то было непросто, но я носил что есть, и всё, не заморачивался, как говорится.
— Когда и почему решили худеть? Что послужило отправной точкой?
— Всё получилось довольно смешно. Дело в том, что в детстве у меня не было понимания, чем я хочу заниматься в жизни. В детстве вообще мало кто приходит к такому пониманию — ты просто растешь, ходишь в школу, на эту ужасную алгебру.
Лет в 14 я начал смотреть различные ток-шоу про моду и стиль — «Топ-модель по-русски» и другие. Одна передача меня тогда зацепила — дизайнеры одевали моделей в различные комплекты одежды, и смотрелось всё очень круто. Но я тогда понимал, что мне ничего подобного не светит — я уже весил 120 килограммов, но смотреть и читать про эту сферу было интересно.
Так прошло три года. Мне 17, я поступаю на юриста общей практики. У моих прекрасных родителей — а родители всегда хотят лучшего для детей — было понимание, что мода и модная индустрия ну никак не может быть востребованной сферой и приносить деньги, и они решили, что юристом мне быть лучше. Правда, сейчас я так не думаю, а тогда, признаться, я просто послушал мнение родителей и пошел учиться, куда они решили. Я тогда реально не понимал, чего хочу.
И вот я проучился несколько месяцев, у меня появился круг общения. И однажды одна знакомая сфотографировала меня на красивом фоне, посмотрела кадр и говорит: «Томас, всё хорошо, фото классное, но тебе бы скинуть килограммов 10 — и было бы идеально». Сейчас я понимаю, что скидывать мне надо было не 10, а гораздо больше. И знакомая мне просто польстила.
Буквально через неделю я встречаю еще одну свою знакомую, до этого мы не виделись около полугода. И я с трудом ее узнаю — она похудела на 10 или 12 килограммов и выглядела просто великолепно. И у меня тогда что-то щелкнуло в голове. Я начал ее расспрашивать, как ей это удалось. Она рассказала, что занимается с тренером, он разработал ей специальную систему тренировок. Я загорелся — и начал ходить к тому же тренеру.
— Как быстро появились первые результаты? И сколько раз в неделю вы стали посещать спортзал? Сидели на строгих диетах?
— Первые 20 килограммов ушли очень легко: полгода тренировок два раза в неделю — в основном кардио и немного силовых.
Кардиотренировки — это нагрузки, направленные на увеличение выносливости, при которой укрепляется сердечная мышца и улучшается функция кардиореспираторной системы (кровообращение и дыхание). К кардионагрузкам относятся в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, танцы, аэробика. Силовыми, или анаэробными, называют тренировки с собственным весом и отягощениями, направленные на увеличение мышечной силы.
Хотя бегать я ненавижу, от физкультуры всегда было освобождение, но не скажу, что эти полгода вспоминаю как какое-то тяжелое время.
На строгих диетах не сидел. Ограничил печеное, сладкое и просто сахар. Но не исключил совсем. Раз в неделю устраивал себе так называемый cheat day (день, выделенный для неправильного питания. —
За то, чтобы ушли остальные 30 с лишним килограммов, пришлось побороться: ходить в спортзал не два, а три-четыре раза в неделю, и cheat day устраивать не раз в неделю, а раз в две. Но обязательно устраивать. Я никогда не пропускаю этот прекрасный день (смеется).
В какой-то момент я достиг веса 110 килограммов. Выглядел я эстетично, я с весом в 142 килограмма и я с весом в 110 килограммов — это два разных человека. Но в моей голове уже появилась другая идеализированная картинка: это не накачанный парень, который пьет протеины, мне больше нравится поджарая эстетика в фигуре.
— Как родители отнеслись к вашему стремлению похудеть? И к вашему довольно быстрому и результативному процессу похудения?
— Переживали, конечно. Говорили: «Все эти ваши фитнес-клубы — шарлатанство». Тогда, 8 лет назад, о фитнес-клубах действительно было мало что известно, они не были так на слуху, как сейчас. Грубо говоря, люди были знакомы с бодибилдерами и с уроками физкультуры в школе. Сейчас же, мне кажется, фитнес-карты нет только у ленивого. Но не факт, что в фитнес-клуб действительно ходят.
У нас в семье — полная бабушка, была полной прабабушка. Я уже говорил, что в менталитете у грузин нет такого понимания, что полный человек — это плохо. У нас это нормально, все любят вкусно поесть. У нас бывает две крайности: либо очень тощий, либо полный, хотя едят все одинаково. У меня есть двоюродная сестра — худышка, она запросто может съесть за раз четыре хачапури или 25 хинкали — и не пополнеет ни на грамм. Мне же достаточно только подышать над этими блюдами.
Не могу сказать, что меня раздражает, что кто-то в размере плюс-сайз. Знаю, что у некоторых есть установка, что человек должен быть худой. У меня такого нет. Если человеку комфортно и он это состояние несет людям — это прекрасно. По работе я часто пересекаюсь с моделями плюс-сайз — и им всё нравится, они любят свой вес и свое тело. Мне же это в определенный момент просто стало не нравиться.
— Никогда не было желания всё бросить и остановиться на том весе, в котором были на данный момент? Как мотивировали себя идти дальше?
— Нет, желания остановиться и перестать худеть в весе, например, 120 или 100 килограммов не было. Когда ты начинаешь видеть первый результат, ты думаешь: «А ведь может быть и лучше». И постоянно сравниваешь себя нынешнего с собой же, но в более высоком весе. И сравнение получается не в пользу себя полного.
— Не возникало желания сделать липосакцию?
— Липосакцию — никогда. Иногда думаю о том, чтобы убрать лишнюю кожу. После похудения кожа у меня кое-где обвисла — и я долгое время снимался только в одежде с длинными рукавами. Сейчас всё подтянулось естественным путем. Хотя еще в 25 я думал о том, чтобы убрать лишнюю кожу. Но меня отговорили подождать до 30 — и если сама кожа не подтянется, то тогда уже убирать.
— Сколько вы весите сейчас? И когда пришли к этим цифрам на весах?
— В весе 86–88 килограммов я нахожусь два года. Набираю в праздники — на Новый год и на майские — стабильно по 2 килограмма. Сами понимаете — грузинская семья, которая хочет накормить. Хачапури и хинкали в немыслимом количестве. Бабушка переживает, что совсем похудел, и постоянно интересуется: «Ты там хоть что-нибудь ешь?!»
Друзья, знакомые знают, что мне не нужно предлагать, например, эклер или сахарный сироп. Я от этого откажусь. Хотя я всё это люблю, люблю есть булки, хлеб, обожаю кока-колу, шоколад. И мне без этого тяжело. Реально тяжело. Но держусь. Есть десерты условно без сахара, без муки, основанные на фруктах, орехах.
— С тренером вы занимаетесь до сих пор? Сколько раз в неделю?
— С тренером я занимался два года, потом начал сам преподавать пилатес, работал в пилатес-студии, там мне тренер уже и не был нужен. Пилатес, кстати, мне зашел. Я понимаю, как он работает. Нравится, что могу позаниматься им дома в любое время.
— Сейчас вы довольны своим весом? И как поддерживаете его? Расскажите, что едите.
— Есть мысль убрать еще пару килограммов, но в целом своим весом я сейчас доволен. Что касается еды, то завтрак часто пропускаю, хотя знаю, что многие эксперты по питанию говорят, что так делать нельзя. Обед простой — мясо отварное или на гриле с овощами и овощным салатом. Ужинаю часов в 7 вечера. Тоже ем мясо. Это не совсем хорошо, но мне комфортно так. Могу съесть салат с мясом, например. Или рыбу, или морепродукты. На строгих диетах, когда надо, например, несколько дней питаться одним продуктом, никогда не сидел. По поводу диет — это вообще всё исключительно персонально, нет волшебной диеты или волшебной палочки, которая поможет всем.
— Вы поступали на юриста, а сейчас вы не только топ-стилист Дома моды, но и модель мирового уровня. Расскажите, как к этому пришли? И какую роль в этом сыграло похудение?
— Если бы я не сбросил вес, я бы не стал моделью. Так что — ключевую. Институт я закончил, но по специальности не работал никогда. Однажды, я тогда весил килограммов 120, мне в соцсетях написал фотограф и предложил фотосессию. Я согласился с недоверием. Но получилось в общем неплохо. Фотограф выложил свои снимки в соцсети, меня заметил еще один фотограф, сделали фотосессию и с ним. Ситуации стали повторяться.
Первые полгода я работал бесплатно, набирался опыта в моделинге, потом это уже начало приносить деньги. Через год, мне тогда было 23, я попробовал подать заявку в модельное агентство. И мне отказали из-за веса, я тогда весил примерно 115 килограммов. У меня были накачанная грудь, накачанные руки, все съемки в классических костюмах были мои, но вот модельное агентство я не устроил.
По идее, это должно было нанести удар по моей самооценке. Но нет. Я решил работать над своим телом с еще большим усилием. Больше ни в какие агентства не обращался. Моим менеджером стали соцсети. Я стал активнее их вести, активнее выкладывать свои фото — и стали приходить предложения.
В прошлом году мое фото появилось в европейском журнале. Это тоже для моделей гордость. Сейчас съемки идут выборочно, на кастинги не хожу. Если мне поступило предложение о съемке, я тщательно изучу, что это за компания.