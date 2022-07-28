«Не менее 15 ударов ножом»: психотерапевты — о том, почему ревность доводит до убийств

«Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем»

— Если в детстве люди не разобрались с чувством ревности, то как они потом с ним живут?



Игорь:

— Само по себе чувство тоже может причинять много неприятностей: человек может думать, переживать, не спать ночами, буквально испытывать ощущение физической боли, когда у него острое чувство ревности на грани патологического и нормального. И разница здесь в том, на что мотивируют человека эти чувства. Как будет происходить реализация этого чувства, зависит от воспитания: если ребенок воспитан на перевод этого чувства в конструктивном направлении, то он может производить с большой долей вероятности что-то креативное, направленное на самосовершенствование.



Если мы говорим о девушке, которая ревнует парня, то она что-то себе купит, изменит стиль, чтобы выглядеть лучше, чем предполагаемая соперница. Если мы говорим о парне, то он может придумать что-то новое для ухаживаний, чтобы его партнерша вновь была им очарована.



Если мы говорим о части людей, у которых есть сложности с ревностью, то достаточно большой процент среди них — это единственные дети в семье, которые не имели опыта конкуренции с братом или сестрой, были в центре внимания родителей. Некоторые из них, если это чувство возникает, сразу убегают из отношений. Такое реагирование бегством в ситуации конкуренции — это тоже определенная проблема. Это делает ситуацию более безопасной: никто никого не побил, не было насилия, но сам человек страдает достаточно сильно и может на долгие годы уходить из отношений или оставаться один, сохраняя ощущения типа: «Я есть у мамы и папы, и этого достаточно».

