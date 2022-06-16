Роспотребнадзор требует подготовиться к вспышкам чумы. Нам действительно это грозит в 2022 году?

Об опасности распространения холеры Роспотребнадзор сообщал в конце апреля. Тогда ведомство рекомендовало уделить особое внимание ситуации в лагерях беженцев и регионах, граничащих с территориями, где проводится спецоперация. Всемирная организация здравоохранения отмечает: к типичным районам повышенного риска относятся примыкающие к городским кварталам трущобы, а также лагеря для внутренне перемещенных лиц и беженцев. В случае с чумой аналогичных предупреждений у ВОЗ нет: по данным организации, риск заболевания чумой человека возникает только на территориях, где присутствует естественный очаг чумы — бактерии, животные резервуары и переносчики.