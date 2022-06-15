Роспотребнадзор потребовал усилить меры профилактики чумы
Подготовиться нужно до конца июня
Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Как объясняется в документе, дополнительные меры связаны с угрозой активизации природных очагов чумы и завоза болезни из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Какие именно страны имеются в виду, в постановлении не уточняется.
В качестве мер по профилактике Роспотребнадзор требует провести оценку готовности медучреждений, актуализировать планы по санитарной охране, организовать дополнительное обучение медицинского персонала. Директорам противочумных учреждений Роспотребнадзора поручено обеспечить готовность спецбригад и лабораторий.
Ранее в этом году глава Роспотребнадзора подписала аналогичное постановление о дополнительных мерах профилактики холеры. В этом материале мы рассказывали о том, что это за болезнь и почему она начала беспокоить профильное ведомство именно сейчас.