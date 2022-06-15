Роспотребнадзор потребовал усилить меры профилактики чумы

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Как объясняется в документе, дополнительные меры связаны с угрозой активизации природных очагов чумы и завоза болезни из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Какие именно страны имеются в виду, в постановлении не уточняется.

