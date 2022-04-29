Роспотребнадзор просит регионы приготовиться к вспышке холеры. Почему именно сейчас?
И при чём тут спецоперация
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры. В документе сказано, что он связан с «сохраняющейся угрозой завоза и распространения» заболевания в России. Что это значит и чего нам бояться? Разбираемся.
Что за болезнь холера?
Это острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Как пишет Всемирная организация здравоохранения, холера может вызывать тяжелую острую водянистую диарею. Как правило, между заражением и появлением первых симптомов проходит от 12 часов до 5 дней. В большинстве случаев симптомы легкие или умеренные, холера поддается лечению, однако без лечения может за несколько часов приводить к смерти.
Разве холера не побеждена?
По данным «Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора», в России эпидемии холеры не регистрируются с 1985 года, однако за последние 10 лет практически ежегодно отмечаются единичные завозные случаи. В мире же сообщений о холере больше: по данным ВОЗ, в 2020 году сообщалось о
— Передача холеры тесно связана с отсутствием надлежащего доступа к чистой воде и средствам санитарии, — пишет ВОЗ.
Как можно заразиться холерой?
По данным Роспотребнадзора, заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов или контактным путем через предметы.
Что делать, чтобы не заболеть?
Основные меры профилактики на бытовом уровне — соблюдение правил надлежащей гигиены, безопасного приготовления и хранения пищи, кипячение или специальная обработка питьевой воды, использование средств санитарии. Кроме того, от холеры существуют проверенные вакцины.
Что предлагает делать Роспотребнадзор?
Согласно постановлению, руководителям территориальных органов ведомства до 1 июня нужно оценить готовность больниц и лабораторий к завозу инфекции, подготовить медработников, предложить идеи по доработке планов по санитарной охране и корректировке схем оповещения с учетом перепрофилирования больниц в холерные госпитали и изоляторы для контактных лиц.
Главам регионов нужно эти планы соответствующим образом доработать и оценить готовность органов власти и медучреждений. Руководителям региональных Минздравов — обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в лекарствах и дооснастить лаборатории необходимой аппаратурой.
Также в документе рекомендуется усилить контроль за сточными водами, в том числе в пунктах временного размещения граждан, прибывших на территорию РФ. Также в пунктах временного размещения документ рекомендует обеспечить возможность точно определять причины появления симптомов острых кишечных инфекций.
Руководителям управлений Роспотребнадзора по Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю рекомендуется увеличить число проб воды, расширить мониторинг и принять меры по обеспечению средствами защиты, диагностики и лечения с учетом возможности развития эпидситуации.
Почему в России решили подумать о холере именно сейчас?
Мы направили этот вопрос пресс-службе Роспотребнадзора, однако иных причин, кроме указанных в постановлении, нам не сообщили. Тем не менее из перечисленных в постановлении рекомендаций становится ясно, что наибольшее внимание Роспотребнадзор рекомендует уделить ситуации в лагерях беженцев и регионах, граничащих с территориями, где проводится спецоперация. Судя по рекомендациям ВОЗ, эти опасения не беспочвенны.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— К типичным районам повышенного риска относятся примыкающие к городским кварталам трущобы, а также лагеря для внутренне перемещенных лиц и беженцев, — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. — Последствия гуманитарного кризиса, такие как разрушение систем водоснабжения и санитарии или перемещение населения в переполненные и ненадлежащим образом оборудованные лагеря, могут повышать риск передачи холеры в случае наличия или завоза бактерий.