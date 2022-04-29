Роспотребнадзор просит регионы приготовиться к вспышке холеры. Почему именно сейчас?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры. В документе сказано, что он связан с «сохраняющейся угрозой завоза и распространения» заболевания в России. Что это значит и чего нам бояться? Разбираемся.



Что за болезнь холера?

Это острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Как пишет Всемирная организация здравоохранения, холера может вызывать тяжелую острую водянистую диарею. Как правило, между заражением и появлением первых симптомов проходит от 12 часов до 5 дней. В большинстве случаев симптомы легкие или умеренные, холера поддается лечению, однако без лечения может за несколько часов приводить к смерти.

