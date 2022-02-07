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Больше трех тысяч новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

При этом госпитализировали только 100 человек

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Сейчас основная нагрузка приходится на поликлиники

Сейчас основная нагрузка приходится на поликлиники

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3129 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

— За последние сутки зарегистрировано 3129 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Все лаборатории работают. Госпитализировали 100 пациентов, — сказал министр.

Основная нагрузка сейчас приходится на первичное звено здравоохранения — поликлиники, отметил губернатор области Андрей Травников. Чтобы облегчить работу поликлиник, Минздрав взял на контроль разведение потоков в поликлиниках.

— Самое основное — это организовать в каждой медорганизации обособленные подразделения, которые будут заниматься только выздоровевшими пациентами. То есть закрытием больничных листов и амбулаторных карт. Там, где есть возможность разделить потоки пациентов с ОРВИ и выздоровевших, также это будет проведено. Очень важный момент — это увеличение кабинетов дистанционного контроля, — ответил Константин Хальзов.

СЮЖЕТ

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Читатели НГС постоянно присылают в редакцию фотографии очередей в поликлиниках, которые порой заканчиваются на улице — людям приходится стоять с температурой на морозе. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко в один день проехала по пяти филиалам разных поликлиник, на которые жаловались новосибирцы, и посмотрела своими глазами на то, как пятая волна коронавируса накрывает Новосибирск.

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