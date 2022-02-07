Больше трех тысяч новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

Читатели НГС постоянно присылают в редакцию фотографии очередей в поликлиниках, которые порой заканчиваются на улице — людям приходится стоять с температурой на морозе. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко в один день проехала по пяти филиалам разных поликлиник, на которые жаловались новосибирцы, и посмотрела своими глазами на то, как пятая волна коронавируса накрывает Новосибирск.

