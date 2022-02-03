Врачи спасли пациентку с 85%-м поражением легких: после трех месяцев в реанимации она заново училась ходить

Доктор Борис Бриль из Израиля говорит, что ИВЛ при ковиде сегодня во всем мире стараются использовать как можно реже. В начале пандемии просто не было выбора — другого оборудования, которое применяется до ИВЛ, в больницах было мало, а дополнительные аппараты ИВЛ по крайней мере были в операционных — их забирали оттуда, операции откладывались. Пользоваться оборудованием тоже умели далеко не все медработники — в допандемийное время этот навык нужен был только анестезиологам-реаниматологам.



— В начале пандемии смертность после ИВЛ составляла 60%, это мировая статистка, — говорит Борис Бриль. — Сейчас смертность после ИВЛ составляет 85–90%. Но важно учесть следующее: сейчас процент перевода на ИВЛ в разы меньше. Стараются переводить как можно меньше на ИВЛ, только уже в супертяжелом состоянии. То есть смертность не из-за того, что лечат плохо, а потому что переводят на ИВЛ пациентов, у которых шансов уже почти нет.



Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.



Само по себе поражение легких — еще не приговор, врачи оценивают картину болезни в совокупности. Молодые и здоровые люди могут и 70% поражения перенести довольно легко, и довольно быстро потом восстановиться. С возрастом и присоединением хронических заболеваний становится сложнее. Ирине Ситниковой 57 лет — это еще не критический возраст для ковида, но бронхиальная астма сделала свое дело.