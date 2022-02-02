Минздрав: каждый пятый заболевший ковидом сегодня — это ребенок

В России ковидом стали чаще болеть дети. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 2 февраля. Сейчас, по его словам, дети составляют 21% от общего количества пациентов с коронавирусом, то есть каждый пятый зараженный — ребенок. За последнюю неделю число заболевших детей выросло в 2,2 раза. По данным на 2 февраля, госпитализированы
— Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза, — заявил глава Минздрава. — Таким образом, даже молодой и детский возраст не является страховкой от тяжелого течения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также уточнила, что сейчас быстрее всего заболеваемость коронавирусом в России растет среди подростков 15–17 лет.
СЮЖЕТ
Тем временем в России началась вакцинация подростков с 12 до 17 лет. До 14 лет прививку можно сделать с письменного согласия родителей, после подросток может принимать это решение уже самостоятельно. Подробнее о вакцине «Спутник М», которую разработали специально для детей старше 12 лет, мы писали в этом материале.