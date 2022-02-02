Минздрав: каждый пятый заболевший ковидом сегодня — это ребенок

Тем временем в России началась вакцинация подростков с 12 до 17 лет. До 14 лет прививку можно сделать с письменного согласия родителей, после подросток может принимать это решение уже самостоятельно. Подробнее о вакцине «Спутник М», которую разработали специально для детей старше 12 лет, мы писали в этом материале.

