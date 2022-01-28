В России за сутки подтвердили 98 040 случаев заражения ковидом — это очередной антирекорд

Официальная статистика по коронавирусу в России вновь обновила антирекорд: за последние сутки подтвердилось
На днях Минздрав представил новые рекомендации по лечению COVID-19, скорректированные из-за омикрона: привитым или переболевшим ковидом ранее даже при положительном ПЦР-тесте можно не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру. Если симптомы ОРВИ есть, а результатов теста еще нет, то тоже сидим дома. Людям, не относящимся к группам риска, достаточно пить воду, проветривать помещение и следить за температурой и сатурацией.
Раньше при любых респираторных симптомах рекомендовалось вызывать врача. Сейчас эта рекомендация относится к группам риска. Кроме того, срок изоляции после контакта с коронавирусным больным сокращен с 14 до 7 дней. Врачи объясняют это тем, что у нового штамма гораздо меньший инкубационный период.
— У себя в практике самое меньшее, сколько я встречал — это три дня после последнего контакта, что было совершенно нехарактерно для предыдущих штаммов, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов. — В среднем же инкубационный период сейчас составляет около пяти дней.
С начала пандемии коронавирусную инфекцию официально диагностировали у