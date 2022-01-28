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В России за сутки подтвердили 98 040 случаев заражения ковидом — это очередной антирекорд

Последние данные от федерального оперштаба

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 11,5 млн россиян

С начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 11,5 млн россиян

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Официальная статистика по коронавирусу в России вновь обновила антирекорд: за последние сутки подтвердилось 98 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 14 046 россиян — это означает, что состояние остальных зараженных позволяет проходить лечение на дому. Выздоровели 29 506 человек. 673 человека скончались.

На днях Минздрав представил новые рекомендации по лечению COVID-19, скорректированные из-за омикрона: привитым или переболевшим ковидом ранее даже при положительном ПЦР-тесте можно не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру. Если симптомы ОРВИ есть, а результатов теста еще нет, то тоже сидим дома. Людям, не относящимся к группам риска, достаточно пить воду, проветривать помещение и следить за температурой и сатурацией.

Раньше при любых респираторных симптомах рекомендовалось вызывать врача. Сейчас эта рекомендация относится к группам риска. Кроме того, срок изоляции после контакта с коронавирусным больным сокращен с 14 до 7 дней. Врачи объясняют это тем, что у нового штамма гораздо меньший инкубационный период.

— У себя в практике самое меньшее, сколько я встречал — это три дня после последнего контакта, что было совершенно нехарактерно для предыдущих штаммов, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов. — В среднем же инкубационный период сейчас составляет около пяти дней.

СЮЖЕТ

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию официально диагностировали у 11 502 657 россиян. 10 159 197 человек выздоровели, 329 443 человек спасти не удалось. Чего ждать от пятой ковидной волны мы рассказывали ранее.

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