«Если это легкая форма, то всё равно кошмар». С какими симптомами болеют в пятую волну привитые и непривитые

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом — пятая волна в разгаре, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер». По разным оценкам, от 70 до 90% заболевших в столице заразились именно «омикроном». По мнению вирусолога Александра Лукашева, большинство россиян переболеет «омикрон»-штаммом в течение двух недель. Пик заражения ожидается в ближайшие дни, затем волна стремительно пойдет на спад.

По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME), пик нагрузки на российское здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года, пишут «Ведомости».