«Если это легкая форма, то всё равно кошмар». С какими симптомами болеют в пятую волну привитые и непривитые

Симптомы «омикрона» — исследования

Британцы выпустили обновленную информацию по «омикрону»: как отличается симптоматика при заражении новым штаммом коронавируса в сравнении с «дельтой» и в зависимости от возраста, пола, статуса вакцинации и дня от заражения. Ученые проанализировали 182 тысячи случаев «омикрона» и 88 тысяч случаев «дельты». Оценивали симптомы «омикрона» в первые 3–4 дня болезни.



— При «омикроне» 89,8% выявленных случаев были симптомными, при «дельте» — 85,5%, — обобщает выводы ученых российский независимый аналитик Александр Драган. — Число симптомов при «дельте» и «омикроне» не отличалось: медианное число симптомов, которое испытывал заболевший, — 4 (IQR 2−6). Симптоматика при «омикроне» и «дельте» практически идентична. Есть лишь два небольших исключения.



При «омикроне» куда чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для «дельты»). Но при этом боль в горле нельзя считать специфическим именно для «омикрона» симптомом.