26 ноября пятница
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 74.60
eur 83.68
Тема дня15-летняя девочка погибла на ж/д путях
Все новости
Все новости

Действие сертификатов переболевших ковидом продлят до года

Минздрав готовит документы

443
9Обсудить

Поделиться

Сейчас сертификат действует полгода

Сейчас сертификат действует полгода

Поделиться

Сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией будет действовать год после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаил Мурашко.

— Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года, — цитирует издание министра. — Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения.

Сейчас сертификат с QR-кодом у переболевших коронавирусом действует 6 месяцев. Идею продлить его срок действия до года озвучила на днях вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом.

— Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, — заявила она.

В то же время она подчеркнула, что проводить ревакцинацию эксперты по-прежнему рекомендуют раз в полгода.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодМинздравМихаил МурашкоТатьяна Голиковакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться