Действие сертификатов переболевших ковидом продлят до года

Сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией будет действовать год после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаил Мурашко.
— Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года, — цитирует издание министра. — Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения.
Сейчас сертификат с QR-кодом у переболевших коронавирусом действует 6 месяцев. Идею продлить его срок действия до года озвучила на днях вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом.
— Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, — заявила она.
В то же время она подчеркнула, что проводить ревакцинацию эксперты по-прежнему рекомендуют раз в полгода.