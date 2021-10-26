В Новосибирске за сутки резко увеличилось число заболевших ковидом: свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области ковид обнаружили у 295 человек за сутки
В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 295 человек, скончались 11 пациентов. До этого оперативный штаб региона сообщал максимум о 291 заболевшем за сутки.
— На утро 26 октября в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 3312 пациентов. Накануне, 25 октября, оперштаб региона сообщал о 267 новых заболевших.
В больницах находятся 3271 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 305 пациентов, из них 57 — на искусственной вентиляции легких.
Сегодня заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил о новых ограничениях, которые введут в регионе из-за коронавируса. Расшифровку его выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.