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В Новосибирске за сутки резко увеличилось число заболевших ковидом: свежая статистика оперштаба

В регионе снова зафиксировали антирекорд

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В больницах региона находится 3271 пациент с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него

В больницах региона находится 3271 пациент с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него

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В Новосибирской области ковид обнаружили у 295 человек за сутки

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 295 человек, скончались 11 пациентов. До этого оперативный штаб региона сообщал максимум о 291 заболевшем за сутки.

— На утро 26 октября в регионе зарегистрировано 69 280 случаев коронавируса, 295 за сутки, в том числе у 6548 детей. 53 140 пациентов полностью выздоровели, 134 — за сутки. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 84 года и женщины в возрасте 47 лет, 56 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года, 82 года, 84 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3312 пациентов. Накануне, 25 октября, оперштаб региона сообщал о 267 новых заболевших.

В больницах находятся 3271 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 305 пациентов, из них 57 — на искусственной вентиляции легких.

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Сегодня заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил о новых ограничениях, которые введут в регионе из-за коронавируса. Расшифровку его выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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