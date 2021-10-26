В Новосибирске за сутки резко увеличилось число заболевших ковидом: свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 295 человек, скончались 11 пациентов. До этого оперативный штаб региона сообщал максимум о 291 заболевшем за сутки.



— На утро 26 октября в регионе зарегистрировано 69 280 случаев коронавируса, 295 за сутки, в том числе у 6548 детей. 53 140 пациентов полностью выздоровели, 134 — за сутки. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 84 года и женщины в возрасте 47 лет, 56 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года, 82 года, 84 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.