Сотрудники скорой помощи в НСО не получили коронавирусных выплат за сентябрь

Выплаты должны были прийти до 17 октября. О задержке корреспонденту НГС сообщили еще несколько сотрудников скорой.



— Вы состоите в трудовых отношениях с ГБУЗ НСО «ССМП». Сообщаем, что по состоянию на 15.10.2021 ваш страхователь не включен в перечень медицинских и иных организаций, который формируется в целях реализации постановления № 1762 . Реестр для осуществления вам специальной социальной выплаты от страхователя в отделение фонда не поступал, специальная социальная выплата за сентябрь 2021 года отделением фонда не осуществлялась, — говорится в ответе ведомства сотруднику скорой помощи, который имеется в распоряжении редакции.

Также в ответе говорится, что фонд может сделать выплату после того, как Минздрав включит ГБУЗ НСО «ССМП» в соответствующий перечень.

Руководство скорой помощи подтвердило, что есть проблемы с выплатами, но отмечает, что со стороны скорой помощи документы были предоставлены.

— Всё, что касается документов, позволяющих осуществить выплаты, передано в ФСС своевременно со стороны скорой помощи, — рассказала корреспонденту НГС главный врач скорой помощи Ирина Большакова.