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Сотрудники скорой помощи в НСО не получили коронавирусных выплат за сентябрь

В ФСС утверждают, что им не поступили необходимые для этого сведения

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Работники ждали, что выплаты придут до <nobr class="_">17 октября</nobr>

Работники ждали, что выплаты придут до 17 октября

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В Новосибирской области сотрудники скорой помощи заявили, что не смогли получить выплаты за работу с коронавирусными больными за сентябрь. Один из сотрудников даже получил официальный ответ от ФСС, что выплаты не было, потому что Минздрав не подал нужные сведения.

— На станции скорой помощи не производятся выплаты по постановлению правительства № 1762 о коронавирусных выплатах за сентябрь из-за того, что юрлицо не включено в реестр. На самой станции скорой руководство объясняло задержку техпроблемами и заминками, — рассказал корреспонденту НГС председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев.

Выплаты должны были прийти до 17 октября. О задержке корреспонденту НГС сообщили еще несколько сотрудников скорой.

— Вы состоите в трудовых отношениях с ГБУЗ НСО «ССМП». Сообщаем, что по состоянию на 15.10.2021 ваш страхователь не включен в перечень медицинских и иных организаций, который формируется в целях реализации постановления № 1762. Реестр для осуществления вам специальной социальной выплаты от страхователя в отделение фонда не поступал, специальная социальная выплата за сентябрь 2021 года отделением фонда не осуществлялась, — говорится в ответе ведомства сотруднику скорой помощи, который имеется в распоряжении редакции.

Также в ответе говорится, что фонд может сделать выплату после того, как Минздрав включит ГБУЗ НСО «ССМП» в соответствующий перечень.

Руководство скорой помощи подтвердило, что есть проблемы с выплатами, но отмечает, что со стороны скорой помощи документы были предоставлены.

— Всё, что касается документов, позволяющих осуществить выплаты, передано в ФСС своевременно со стороны скорой помощи, — рассказала корреспонденту НГС главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

Редакция НГС обратилась с дополнительным запросом в региональный ФСС, а также в Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Сейчас в Новосибирске резко выросло количество новых случаев коронавируса. Об этом на совещании у губернатора сообщил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

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На прошлой неделе новосибирские власти объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных групп граждан и новых ограничениях при посещении массовых мероприятий. Нововведения коснутся прежде всего общественного питания и других видов сервиса. В регионе с 8 ноября вводят QR-коды.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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