Сотрудники скорой помощи в НСО не получили коронавирусных выплат за сентябрь

В Новосибирской области сотрудники скорой помощи заявили, что не смогли получить выплаты за работу с коронавирусными больными за сентябрь. Один из сотрудников даже получил официальный ответ от ФСС, что выплаты не было, потому что Минздрав не подал нужные сведения.
— На станции скорой помощи не производятся выплаты по постановлению правительства
Выплаты должны были прийти до 17 октября. О задержке корреспонденту НГС сообщили еще несколько сотрудников скорой.
— Вы состоите в трудовых отношениях с ГБУЗ НСО «ССМП». Сообщаем, что по состоянию на 15.10.2021 ваш страхователь не включен в перечень медицинских и иных организаций, который формируется в целях реализации постановления
Также в ответе говорится, что фонд может сделать выплату после того, как Минздрав включит ГБУЗ НСО «ССМП» в соответствующий перечень.
Руководство скорой помощи подтвердило, что есть проблемы с выплатами, но отмечает, что со стороны скорой помощи документы были предоставлены.
— Всё, что касается документов, позволяющих осуществить выплаты, передано в ФСС своевременно со стороны скорой помощи, — рассказала корреспонденту НГС главный врач скорой помощи Ирина Большакова.
Редакция НГС обратилась с дополнительным запросом в региональный ФСС, а также в Министерство здравоохранения Новосибирской области.
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