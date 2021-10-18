За неделю количество выявленных случаев ковида выросло на 25%

В Новосибирске резко выросло количество новых случаев коронавируса. Об этом на совещании у губернатора сообщил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
— Идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ как по Новосибирской области, так и в городе. Превышение эпидпорога за счет взрослого населения в городе и области. Четвертую неделю идем с ростом по количеству выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. 1569 новых случаев на прошлой неделе — это больше предыдущей недели на 25%. То есть видим интенсивный рост. Темп прироста значительно вырос и составил 0,34%. Коэффициент распространения больше 1. ОРВИ с клиникой коронавирусной инфекции составляют 82%, внебольничные пневмонии — 16%, — сказал Александр Щербатов.
Одной из причин распространения он назвал несоблюдение масочного режима. По результатам прошлой недели 34% новосибирцев не носят маски там, где следует.
Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, что в школах сейчас 275 заболевших — 49 детей и 226 взрослых. 200 классов переведены на дистант. Всего в области почти 17 тысяч классов. В дошкольных учреждениях 76 заболевших, из них 59 детей.
9 дошкольных организаций и 3 школы полностью приостановили работу из-за ковида.
На прошлой неделе новосибирские власти объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных групп граждан и новых ограничениях при посещении массовых мероприятий. Нововведения коснутся прежде всего общественного питания и других видов сервиса. В регионе с 8 ноября вводят QR-коды.
Мы поговорили с бизнесменами о том, как рестораторы восприняли новые ограничения и насколько сложно им будет добиться 100-процентной вакцинации сотрудников.