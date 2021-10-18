За неделю количество выявленных случаев ковида выросло на 25%

В Новосибирске резко выросло количество новых случаев коронавируса. Об этом на совещании у губернатора сообщил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

— Идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ как по Новосибирской области, так и в городе. Превышение эпидпорога за счет взрослого населения в городе и области. Четвертую неделю идем с ростом по количеству выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. 1569 новых случаев на прошлой неделе — это больше предыдущей недели на 25%. То есть видим интенсивный рост. Темп прироста значительно вырос и составил 0,34%. Коэффициент распространения больше 1. ОРВИ с клиникой коронавирусной инфекции составляют 82%, внебольничные пневмонии — 16%, — сказал Александр Щербатов.