Роспотребнадзор хочет повторно тестировать на COVID-19 туристов из Турции и Танзании

Роспотребнадзор предложил ввести повторное тестирование на коронавирус для россиян, возвращающихся из Турции и Танзании. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Повторный тест нужно сдать в срок до 5 дней с момента въезда в Россию, а после разместить результаты на «Госуслугах». Не распространяется это требование только на членов экипажа воздушного судна, который путешественников привез.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Пока документ еще не принят — это только проект.
Турцию и Танзанию закрыли для российских туристов с 15 апреля по 1 мая — авиасообщение временно приостановлено. Только в Турцию на этот период купили путевки более 500 тысяч человек, около 40% туристов — семьи с детьми. Оперштаб заявил, что решение обусловлено эпидемиологической ситуацией в этих странах. В какие страны теперь можно поехать в отпуск, читайте в этом материале.