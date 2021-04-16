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Роспотребнадзор хочет повторно тестировать на COVID-19 туристов из Турции и Танзании

Эту меру предложили ввести временно

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Повторное тестирование нужно пройти в течение 5 дней по прибытии

Повторное тестирование нужно пройти в течение 5 дней по прибытии

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Роспотребнадзор предложил ввести повторное тестирование на коронавирус для россиян, возвращающихся из Турции и Танзании. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повторный тест нужно сдать в срок до 5 дней с момента въезда в Россию, а после разместить результаты на «Госуслугах». Не распространяется это требование только на членов экипажа воздушного судна, который путешественников привез.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Пока документ еще не принят — это только проект.

Турцию и Танзанию закрыли для российских туристов с 15 апреля по 1 мая — авиасообщение временно приостановлено. Только в Турцию на этот период купили путевки более 500 тысяч человек, около 40% туристов — семьи с детьми. Оперштаб заявил, что решение обусловлено эпидемиологической ситуацией в этих странах. В какие страны теперь можно поехать в отпуск, читайте в этом материале.

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ТурцияотпусктуристыкоронавирусТанзанияПЦР
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