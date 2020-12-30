Куда обращаться новосибирцам, которые хотят поставить вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава

Минздрав НСО рассказал, как новосибирцам поставить вакцину от коронавируса
Минздрав Новосибирской области рассказал, каким образом жители региона могут поставить себе вакцину от коронавируса.
— В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области организация сбора заявок граждан на вакцинацию против
В некоторых новосибирских поликлиниках уже подтвердили, что начали ставить вакцину.
В городской клинической поликлинике
— Пациенты нам звонят, мы берем данные, номер телефон, потом отдаем их в прививочный кабинет. После этого медсестра прививочного кабинета обзванивает их самостоятельно и приглашает пациентов. Начали приглашать.
Данные собирают по всем пациентам, относящимся к этой поликлинике, но в разговоре речь шла о прививочном кабинете на улице Выставочной. Для пациентов выделена вакцина «Спутник V».
В городской клинической поликлиники
— Мы, регистраторы, записываем пациентов на прием, их прививают. Мы обязаны им сказать об ограничениях — беременность, аллергия, а остальное уже расскажет врач-терапевт и сделает или доступ, или отказ. Возраст должен быть от 18 до 60 лет. В праздничные дни вакцинации не будет, а с 11 января продолжится. Для этого выделен специальный терапевт, там очереди нет, не по участкам. Неделю точно у нас уже ставятся эти вакцины.
Заместитель главного врача по медицинской части городской клинической поликлиники
— Сейчас на население у нас ещё не было распоряжения, мы не прививаем население. Пока информации нам никто не дал. Узнавайте после праздников, — ответили также и в регистратуре городской клинической поликлиники
Новосибирские врачи честно рассказали НГС о реакции на эту вакцину от коронавируса — почитайте, какой она была.