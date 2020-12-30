Куда обращаться новосибирцам, которые хотят поставить вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава

В некоторых новосибирских поликлиниках уже подтвердили, что начали ставить вакцину.



В городской клинической поликлинике № 16 заявки уже принимают и даже начали приглашать на вакцинацию пациентов, рассказали журналисту НГС в регистратуре:



— Пациенты нам звонят, мы берем данные, номер телефон, потом отдаем их в прививочный кабинет. После этого медсестра прививочного кабинета обзванивает их самостоятельно и приглашает пациентов. Начали приглашать.



Данные собирают по всем пациентам, относящимся к этой поликлинике, но в разговоре речь шла о прививочном кабинете на улице Выставочной. Для пациентов выделена вакцина «Спутник V».



В городской клинической поликлиники № 22 на улице Московской уже около недели вакцинируют население. Заявки принимаются в регистратуре:



— Мы, регистраторы, записываем пациентов на прием, их прививают. Мы обязаны им сказать об ограничениях — беременность, аллергия, а остальное уже расскажет врач-терапевт и сделает или доступ, или отказ. Возраст должен быть от 18 до 60 лет. В праздничные дни вакцинации не будет, а с 11 января продолжится. Для этого выделен специальный терапевт, там очереди нет, не по участкам. Неделю точно у нас уже ставятся эти вакцины.

