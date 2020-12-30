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Куда обращаться новосибирцам, которые хотят поставить вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава

Некоторые поликлиники уже начали вакцинацию, но пациент должен пройти осмотр врача и получить доступ

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Новосибирские поликлиники уже принимают заявки от жителей на вакцинацию

Новосибирские поликлиники уже принимают заявки от жителей на вакцинацию

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Минздрав НСО рассказал, как новосибирцам поставить вакцину от коронавируса

Минздрав Новосибирской области рассказал, каким образом жители региона могут поставить себе вакцину от коронавируса.

— В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области организация сбора заявок граждан на вакцинацию против COVID-19 поручена главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Гражданам, желающим вакцинироваться против COVID-19, необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства, — сообщили в ведомстве на запрос НГС.

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В некоторых новосибирских поликлиниках уже подтвердили, что начали ставить вакцину.

В городской клинической поликлинике № 16 заявки уже принимают и даже начали приглашать на вакцинацию пациентов, рассказали журналисту НГС в регистратуре:

— Пациенты нам звонят, мы берем данные, номер телефон, потом отдаем их в прививочный кабинет. После этого медсестра прививочного кабинета обзванивает их самостоятельно и приглашает пациентов. Начали приглашать.

Данные собирают по всем пациентам, относящимся к этой поликлинике, но в разговоре речь шла о прививочном кабинете на улице Выставочной. Для пациентов выделена вакцина «Спутник V».

В городской клинической поликлиники № 22 на улице Московской уже около недели вакцинируют население. Заявки принимаются в регистратуре:

— Мы, регистраторы, записываем пациентов на прием, их прививают. Мы обязаны им сказать об ограничениях — беременность, аллергия, а остальное уже расскажет врач-терапевт и сделает или доступ, или отказ. Возраст должен быть от 18 до 60 лет. В праздничные дни вакцинации не будет, а с 11 января продолжится. Для этого выделен специальный терапевт, там очереди нет, не по участкам. Неделю точно у нас уже ставятся эти вакцины.

Заместитель главного врача по медицинской части городской клинической поликлиники № 22 Любовь Евдокимова пояснила журналисту НГС, что пока они получили вакцину для медработников, соцработников, учителей и сотрудников транспорта. И в других учреждениях, по ее словам, тоже есть приоритезация. Когда начнется иммунизация всего населения, об этом сообщат на сайте поликлиники и терапевты тоже будут приглашать людей, но сначала с хроническими заболеваниями — это приоритет второй категории.

— Сейчас на население у нас ещё не было распоряжения, мы не прививаем население. Пока информации нам никто не дал. Узнавайте после праздников, — ответили также и в регистратуре городской клинической поликлиники № 21.

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