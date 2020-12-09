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Врачам ставят новую вакцину (один флакон на пятерых): 16 фотографий, как это происходит

В Новосибирск пришла партия из 1000 вакцин. Минздрав распределил их по 10 медучреждениям

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На днях Новосибирская область получила тысячу доз вакцины

На днях Новосибирская область получила тысячу доз вакцины

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Новосибирским медикам начали ставить новую партию вакцины «Спутник V»

Сегодня новосибирским медикам начали ставить вакцину от коронавирусной инфекции из новой партии — теперь один флакон «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V») рассчитан на пять человек.

Вакцинация (1000 доз из новой партии) проводится на базе 10 медучреждений — прививки делают сотрудникам поликлиник, ковидных госпиталей и скорой помощи. Вакцинация добровольная, если кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, то в течение полугода ему нельзя ставить вакцину.

Городская клиническая поликлиника № 2 получила 220 доз для своих сотрудников и сотрудников других организаций (к ней прикреплены девять). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко посмотрела, как врачам ставят прививки.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
В городской клинической поликлинике <nobr class="_">№ 2</nobr> вчера поставили вакцины пятерым сотрудникам. Сегодня вакцинация продолжается

В городской клинической поликлинике № 2 вчера поставили вакцины пятерым сотрудникам. Сегодня вакцинация продолжается

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Вакцина хранится в специальной морозильной камере при температуре не выше минус <nobr class="_">18 °С</nobr>

Вакцина хранится в специальной морозильной камере при температуре не выше минус 18 °С

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Если эту морозильную камеру подержать открытой, а потом закрыть, то она откроется не сразу

Если эту морозильную камеру подержать открытой, а потом закрыть, то она откроется не сразу

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Это двухкомпонентная векторная вакцина

Это двухкомпонентная векторная вакцина

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В поликлинике <nobr class="_">№ 2</nobr> сделали отдельный вход для медработников, чтобы потоки людей меньше пересекались

В поликлинике № 2 сделали отдельный вход для медработников, чтобы потоки людей меньше пересекались

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Вакцину приносят в прививочный кабинет в специальной сумке, ей нужно примерно <nobr class="_">5 минут</nobr>, чтобы разморозиться

Вакцину приносят в прививочный кабинет в специальной сумке, ей нужно примерно 5 минут, чтобы разморозиться

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Сотрудников перед вакцинацией осматривает терапевт: измеряет температуру и давление

Сотрудников перед вакцинацией осматривает терапевт: измеряет температуру и давление

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Терапевт спрашивает, были ли ранее аллергические реакции

Терапевт спрашивает, были ли ранее аллергические реакции

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В прививочном кабинете во время процедуры на всякий случай присутствует инфекционист

В прививочном кабинете во время процедуры на всякий случай присутствует инфекционист

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Один флакон объемом <nobr class="_">3 мл</nobr> рассчитан на пять человек (еще часть остается на разлив)

Один флакон объемом 3 мл рассчитан на пять человек (еще часть остается на разлив)

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На каждого пациента положено <nobr class="_">0,5 мл</nobr> вакцины

На каждого пациента положено 0,5 мл вакцины

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Медсестра Светлана Епифанцева говорит, что правшам, как правило, ставят вакцину в левую руку, но это не обязательно

Медсестра Светлана Епифанцева говорит, что правшам, как правило, ставят вакцину в левую руку, но это не обязательно

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Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники <nobr class="_">№ 2</nobr> Елена Мельникова рассказывает, что через <nobr class="_">21 день</nobr> будет второй этап вакцинации этих сотрудников

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 2 Елена Мельникова рассказывает, что через 21 день будет второй этап вакцинации этих сотрудников

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Заведующий травматологическим отделением поликлиники <nobr class="_">№ 2</nobr> Денис Струц решил вакцинироваться, потому что доверяет своим коллегам: он считает, что, если вакцина прошла регистрацию, значит, ее нужно поставить

Заведующий травматологическим отделением поликлиники № 2 Денис Струц решил вакцинироваться, потому что доверяет своим коллегам: он считает, что, если вакцина прошла регистрацию, значит, ее нужно поставить

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Как говорят сотрудники, были коллеги, которые отказывались ставить вакцину

Как говорят сотрудники, были коллеги, которые отказывались ставить вакцину

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Еще три интересных текста про вакцинацию

Мы опубликовали дневник врача и научного журналиста, который уже испытал на себе «Гам-КОВИД-вак»: как он себя чувствовал — читайте здесь.

Второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России стала та, которую разработал новосибирский «Вектор». Роспотребнадзор РФ рассказал, как себя чувствуют привитые добровольцы.

Вакцины от коронавирусной инфекции разрабатываются сейчас по всему миру — посмотрите, какие конкуренты есть у российских.

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