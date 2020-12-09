Врачам ставят новую вакцину (один флакон на пятерых): 16 фотографий, как это происходит

Новосибирским медикам начали ставить новую партию вакцины «Спутник V»
Сегодня новосибирским медикам начали ставить вакцину от коронавирусной инфекции из новой партии — теперь один флакон «Гам-КОВИД-вак» («
Вакцинация (1000 доз из новой партии) проводится на базе 10 медучреждений — прививки делают сотрудникам поликлиник, ковидных госпиталей и скорой помощи. Вакцинация добровольная, если кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, то в течение полугода ему нельзя ставить вакцину.
Городская клиническая поликлиника
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