Врачам ставят новую вакцину (один флакон на пятерых): 16 фотографий, как это происходит

Сегодня новосибирским медикам начали ставить вакцину от коронавирусной инфекции из новой партии — теперь один флакон «Гам-КОВИД-вак» (« Спутник V ») рассчитан на пять человек.



Вакцинация (1000 доз из новой партии) проводится на базе 10 медучреждений — прививки делают сотрудникам поликлиник, ковидных госпиталей и скорой помощи. Вакцинация добровольная, если кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, то в течение полугода ему нельзя ставить вакцину.