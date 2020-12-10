Представители Минздрава Новосибирской области отреагировали на утреннюю публикацию НГС о смерти пациента с коронавирусной инфекцией в больнице № 11 . Власти заявили, что информация, рассказанная дочерью умершего новосибирца, не соответствует действительности. И поэтому городская клиническая больница № 11 намерена обратиться в суд, чтобы защищать свою честь и достоинство.

— В связи с публикациями ряда СМИ информации о том, что в инфекционном госпитале на базе больницы № 11 отключение кислорода привело к смерти пациента, больница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства, — об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. По информации Минздрава, за всё время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было, — сообщает пресс-служба правительства региона.