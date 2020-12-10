Минздрав решил судиться из-за истории со смертью пациента в больнице Новосибирска
Представители Минздрава Новосибирской области отреагировали на утреннюю публикацию НГС о смерти пациента с коронавирусной инфекцией в больнице
— В связи с публикациями ряда СМИ информации о том, что в инфекционном госпитале на базе больницы
Дочь умершего мужчины показала журналистам переписку со своим отцом — он писал ей, что кислород отключили и врачи к нему не подходят. Из-за этого сибирячка предположила, что отключение кислорода могло повлиять на ухудшение состояния, и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Минздрав же с самого начала уверял, что подача кислорода в больнице ведется бесперебойно. А министр объяснял, почему в ковидных госпиталях Новосибирска иногда отключают кислород.