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Больница № 11 решила защищать свою честь и достоинство в суде из-за истории со смертью ковидного пациента

Они не согласны с версией родных, что на состояние умершего мужчины могло повлиять отключение кислорода

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Ранее пациенты больницы <nobr class="_">№ 11</nobr> также жаловались на отключение кислорода, но Минздрав объяснял, что это ежедневная процедура, при которой работают автономные баллоны&nbsp;

Ранее пациенты больницы № 11 также жаловались на отключение кислорода, но Минздрав объяснял, что это ежедневная процедура, при которой работают автономные баллоны 

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Минздрав решил судиться из-за истории со смертью пациента в больнице Новосибирска

Представители Минздрава Новосибирской области отреагировали на утреннюю публикацию НГС о смерти пациента с коронавирусной инфекцией в больнице № 11. Власти заявили, что информация, рассказанная дочерью умершего новосибирца, не соответствует действительности. И поэтому городская клиническая больница № 11 намерена обратиться в суд, чтобы защищать свою честь и достоинство.

— В связи с публикациями ряда СМИ информации о том, что в инфекционном госпитале на базе больницы № 11 отключение кислорода привело к смерти пациента, больница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства, — об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. По информации Минздрава, за всё время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было, — сообщает пресс-служба правительства региона.

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Дочь умершего мужчины показала журналистам переписку со своим отцом — он писал ей, что кислород отключили и врачи к нему не подходят. Из-за этого сибирячка предположила, что отключение кислорода могло повлиять на ухудшение состояния, и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Минздрав же с самого начала уверял, что подача кислорода в больнице ведется бесперебойно. А министр объяснял, почему в ковидных госпиталях Новосибирска иногда отключают кислород.

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Минздравбольница № 11судотключение кислорода
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