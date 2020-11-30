«Пришла в 04:30 утра. Была уже третьей». Жители Искитима не могут попасть к терапевту

Под Новосибирском пациенты не могут попасть на прием к участковому терапевту
В этот понедельник, 30 ноября, жительница Искитима Ангелина Калинина застряла в большой очереди в поликлинике
— В первый раз я пришла на прием в четверг после обеда — врач принимал до 15 часов. Я думала, что людей будет поменьше. Пока стояла в очереди, то узнала, что до начала приема составляется список из пациентов, которые занимают очередь. Когда врач приходит, он называет количество пациентов, которых он примет в этот день. Например, в пятницу он принял первых
По словам девушки, сегодня она пришла на прием в 04:30 утра, чтобы занять очередь к терапевту. В это время в поликлинике уже были люди, и она была третья по списку. Также она рассказала, что в очереди стоят люди, которые только заболели коронавирусом (им там же берут мазки), и пациенты, которым нужно закрыть больничный.
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона прокомментировали ситуацию.
— Поликлинические отделения Искитимской городской больницы начинают работу в 08:00, регистратуры поликлиник — в 07:30. Администрация городской больницы регулярно обращается к пациентам с просьбой предварительно записываться на прием. А в кабинет неотложной помощи, где ведется прием без предварительной записи, — приходить к открытию поликлиники. С октября в поликлиническом отделении
В ведомстве добавили, что сегодня к работе приступили три терапевта и фельдшер. Участковые терапевты обязаны наблюдать в том числе и инфекционных пациентов.
В начале ноября в Новосибирске пациенты застряли в многочасовой очереди к врачу. Позже журналист НГС, которой нужно было закрыть больничный, рассказала, как в одном помещении сидят здоровые и задыхающиеся пациенты.