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«Пришла в 04:30 утра. Была уже третьей». Жители Искитима не могут попасть к терапевту

Врач принимает людей по списку

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Людям приходится занимать очередь с раннего утра

Людям приходится занимать очередь с раннего утра

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Под Новосибирском пациенты не могут попасть на прием к участковому терапевту

В этот понедельник, 30 ноября, жительница Искитима Ангелина Калинина застряла в большой очереди в поликлинике № 2. Чтобы попасть на прием к терапевту, она пришла рано утром и записалась на листе бумаги, где было уже две фамилии.

— В первый раз я пришла на прием в четверг после обеда — врач принимал до 15 часов. Я думала, что людей будет поменьше. Пока стояла в очереди, то узнала, что до начала приема составляется список из пациентов, которые занимают очередь. Когда врач приходит, он называет количество пациентов, которых он примет в этот день. Например, в пятницу он принял первых 25 человек по списку. Также я узнала, что люди приходят до 7 часов утра, чтобы попасть точно к терапевту. На следующий день в пятницу я пришла в начале восьмого — в поликлинике я была в 07:08. В списке я была уже 42-й. Но я всё равно досидела до начала приема — до 08:30. Тогда вышел врач и сказал, что принимает первых 30 пациентов по списку, то есть те, кто были после 30 по списку, развернулись и пошли домой, — рассказала Ангелина.

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По словам девушки, сегодня она пришла на прием в 04:30 утра, чтобы занять очередь к терапевту. В это время в поликлинике уже были люди, и она была третья по списку. Также она рассказала, что в очереди стоят люди, которые только заболели коронавирусом (им там же берут мазки), и пациенты, которым нужно закрыть больничный.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона прокомментировали ситуацию.

— Поликлинические отделения Искитимской городской больницы начинают работу в 08:00, регистратуры поликлиник — в 07:30. Администрация городской больницы регулярно обращается к пациентам с просьбой предварительно записываться на прием. А в кабинет неотложной помощи, где ведется прием без предварительной записи, — приходить к открытию поликлиники. С октября в поликлиническом отделении № 2 сложилась ситуация, когда заболели и ушли на больничный большинство участковых терапевтов. Пациентов обслуживали два терапевта и одна выездная инфекционная бригада в составе двух фельдшеров и медбрата, — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что сегодня к работе приступили три терапевта и фельдшер. Участковые терапевты обязаны наблюдать в том числе и инфекционных пациентов.

В начале ноября в Новосибирске пациенты застряли в многочасовой очереди к врачу. Позже журналист НГС, которой нужно было закрыть больничный, рассказала, как в одном помещении сидят здоровые и задыхающиеся пациенты.

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ИскитимНовосибирскочередь в поликлиникекоронавирус
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