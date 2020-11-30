«Пришла в 04:30 утра. Была уже третьей». Жители Искитима не могут попасть к терапевту

В этот понедельник, 30 ноября, жительница Искитима Ангелина Калинина застряла в большой очереди в поликлинике № 2 . Чтобы попасть на прием к терапевту, она пришла рано утром и записалась на листе бумаги, где было уже две фамилии.

— В первый раз я пришла на прием в четверг после обеда — врач принимал до 15 часов. Я думала, что людей будет поменьше. Пока стояла в очереди, то узнала, что до начала приема составляется список из пациентов, которые занимают очередь. Когда врач приходит, он называет количество пациентов, которых он примет в этот день. Например, в пятницу он принял первых 25 человек по списку. Также я узнала, что люди приходят до 7 часов утра, чтобы попасть точно к терапевту. На следующий день в пятницу я пришла в начале восьмого — в поликлинике я была в 07:08. В списке я была уже 42-й. Но я всё равно досидела до начала приема — до 08:30. Тогда вышел врач и сказал, что принимает первых 30 пациентов по списку, то есть те, кто были после 30 по списку, развернулись и пошли домой, — рассказала Ангелина.