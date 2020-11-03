В очереди 100 человек: пациенты застряли в поликлинике на Маркса

Новосибирцы застряли в многочасовой очереди в поликлинике на Маркса
Сегодня, 3 ноября, новосибирцы застряли в большой очереди в филиале поликлиники
По словам читательницы НГС, приславшей фотографии из забитых людьми коридоров учреждения, пациентам приходится вначале дожидаться приема в регистратуру.
— Сначала стоишь в регистратуру, потом к врачу, потом нужен отдельный талон на больничный — ужас! — возмутилась она, показав талон в регистратуру, который получила в 12:53. Номер, указанный на нем — 277.
Женщина также сообщила, что в одном коридоре стоят люди с признаками простудных заболеваний.
— Наверное, весь Ленинский район собрался здесь. Всех согнали с признаками ОРВИ в одно место, — добавила она.
Руководитель поликлиники —
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас всех пациентов с симптомами ОРВИ направляют в этот филиал — на Маркса, 6/1. Всего у поликлиники их пять.
— Прием идет в порядке живой очереди с 8 до 20 часов. На приеме работают 10 врачей: 9 терапевтов и заведующий филиалом. Это позволяет принять всех, кто обращается за медицинской помощью, день в день. Медики филиала обеспечены необходимыми для приема инфекционных пациентов СИЗ. Пациентов этого филиала без признаков ОРВИ — с другими, неинфекционными поводами, направляют в ближайший филиал поликлиники, — добавили в Министерстве.
На прошлой неделе напряженная ситуация наблюдалась в поликлинике