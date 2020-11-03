В очереди 100 человек: пациенты застряли в поликлинике на Маркса

Сегодня, 3 ноября, новосибирцы застряли в большой очереди в филиале поликлиники № 16 на улице Маркса, 6/1.

По словам читательницы НГС, приславшей фотографии из забитых людьми коридоров учреждения, пациентам приходится вначале дожидаться приема в регистратуру.



— Сначала стоишь в регистратуру, потом к врачу, потом нужен отдельный талон на больничный — ужас! — возмутилась она, показав талон в регистратуру, который получила в 12:53. Номер, указанный на нем — 277.