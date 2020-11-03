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В очереди 100 человек: пациенты застряли в поликлинике на Маркса

В Минздраве сообщили, что в филиале принимают только пациентов с признаками ОРВИ

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Поликлиника на Маркса работает с 8 часов утра. А так выглядела очередь в регистратуру, которая успела собраться к часу дня

Поликлиника на Маркса работает с 8 часов утра. А так выглядела очередь в регистратуру, которая успела собраться к часу дня

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Новосибирцы застряли в многочасовой очереди в поликлинике на Маркса

Сегодня, 3 ноября, новосибирцы застряли в большой очереди в филиале поликлиники № 16 на улице Маркса, 6/1.

По словам читательницы НГС, приславшей фотографии из забитых людьми коридоров учреждения, пациентам приходится вначале дожидаться приема в регистратуру.

— Сначала стоишь в регистратуру, потом к врачу, потом нужен отдельный талон на больничный — ужас! — возмутилась она, показав талон в регистратуру, который получила в 12:53. Номер, указанный на нем — 277.

Прежде чем попасть на прием к врачу, пациентам приходится отстоять в очереди в регистратуру

Прежде чем попасть на прием к врачу, пациентам приходится отстоять в очереди в регистратуру

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Взгляните на цифры на электронном табло регистратуры — на них трехзначные номера очередей

Взгляните на цифры на электронном табло регистратуры — на них трехзначные номера очередей

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Женщина также сообщила, что в одном коридоре стоят люди с признаками простудных заболеваний.

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— Наверное, весь Ленинский район собрался здесь. Всех согнали с признаками ОРВИ в одно место, — добавила она.

А это талон к врачу для оформления больничного листа. Перед читательницей в очереди 121 человек

А это талон к врачу для оформления больничного листа. Перед читательницей в очереди 121 человек

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Руководитель поликлиники — и. о. главврача Наталья Дмитрук — от комментариев отказалась, направив в пресс-службу Минздрава.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас всех пациентов с симптомами ОРВИ направляют в этот филиал — на Маркса, 6/1. Всего у поликлиники их пять.

— Прием идет в порядке живой очереди с 8 до 20 часов. На приеме работают 10 врачей: 9 терапевтов и заведующий филиалом. Это позволяет принять всех, кто обращается за медицинской помощью, день в день. Медики филиала обеспечены необходимыми для приема инфекционных пациентов СИЗ. Пациентов этого филиала без признаков ОРВИ — с другими, неинфекционными поводами, направляют в ближайший филиал поликлиники, — добавили в Министерстве.

На прошлой неделе напряженная ситуация наблюдалась в поликлинике № 24 на улице Связистов. Из-за длительного ожидания в очереди к врачу один из пациентов даже упал в обморок.

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очередькоронавирус в Новосибирскеполиклиника
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