От ковида скончались еще 6 жителей Новосибирской области — одному из них было 38 лет

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 179 человек, скончались 6 пациентов. Самому молодому из них было 38 лет, самому старшему — 78.



«По данным оперативного штаба на утро 28 ноября, в регионе зарегистрировано 22 332 случая COVID-19, 179 за минувшие сутки, в том числе у 1406 детей. 18 194 человека выписаны с выздоровлением, 196 за сутки. Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 65 лет, 75 лет, 75 лет, 78 лет и женщина в возрасте 72 года»,— говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.