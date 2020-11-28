От ковида скончались еще 6 жителей Новосибирской области — одному из них было 38 лет

В Новосибирской области от ковида скончались 6 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 179 человек, скончались 6 пациентов. Самому молодому из них было 38 лет, самому старшему — 78.
«По данным оперативного штаба на утро 28 ноября, в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 730 человек.
В больницах находятся 2940 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 209 пациентов, из них 40 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области госпитализирован 1591 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Накануне, 27 ноября, в ковидном госпитале умер 49-летний бизнесмен. Его родственники считают, что в этом виноваты врачи, однако региональный Минздрав это опровергает.
Также губернатор Новосибирской области заявил, что регион вышел на плато по коронавирусу.