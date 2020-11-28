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От ковида скончались еще 6 жителей Новосибирской области — одному из них было 38 лет

Ковид выявили у 179 человек

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Из больниц выписали 196 пациентов

Из больниц выписали 196 пациентов

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В Новосибирской области от ковида скончались 6 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 179 человек, скончались 6 пациентов. Самому молодому из них было 38 лет, самому старшему — 78.

«По данным оперативного штаба на утро 28 ноября, в регионе зарегистрировано 22 332 случая COVID-19, 179 за минувшие сутки, в том числе у 1406 детей. 18 194 человека выписаны с выздоровлением, 196 за сутки. Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 65 лет, 75 лет, 75 лет, 78 лет и женщина в возрасте 72 года»,— говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

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Всего в регионе от ковида скончались 730 человек.

В больницах находятся 2940 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 209 пациентов, из них 40 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области госпитализирован 1591 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Накануне, 27 ноября, в ковидном госпитале умер 49-летний бизнесмен. Его родственники считают, что в этом виноваты врачи, однако региональный Минздрав это опровергает.

Также губернатор Новосибирской области заявил, что регион вышел на плато по коронавирусу.

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