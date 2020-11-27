Андрей Травников заявил, что Новосибирская область находится на плато по коронавирусу

В пятницу, 27 ноября, губернатор Новосибирской области отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе на совещании с членами правительства РФ.

— В регионе удалось стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции: уже почти четыре недели регион фактически находится на плато — наблюдается небольшое снижение выявленных случаев — от 1 до 0,4 процента. В октябре ситуация была более напряженной — прирост составлял от 15 до 41 процента в сутки, резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, — сообщает пресс-служба регионального правительства.