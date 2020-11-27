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Андрей Травников заявил, что Новосибирская область находится на плато по коронавирусу

Ситуация в регионе стабилизировалась

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Сейчас в регионе свободно&nbsp;23,6% коечного фонда

Сейчас в регионе свободно 23,6% коечного фонда

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Новосибирская область находится на плато по коронавирусу

В пятницу, 27 ноября, губернатор Новосибирской области отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе на совещании с членами правительства РФ.

— В регионе удалось стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции: уже почти четыре недели регион фактически находится на плато — наблюдается небольшое снижение выявленных случаев — от 1 до 0,4 процента. В октябре ситуация была более напряженной — прирост составлял от 15 до 41 процента в сутки, резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Андрей Травников рассказал, что на утро 27 ноября свободно 23,6% коечного фонда. Под провизорные госпитали, госпитали лечения COVID-19 и госпитали «долечивания» перепрофилировано 54 медицинских учреждения. Для стабилизации ситуации к работе привлекли более 500 студентов медицинских вузов Новосибирска, ординаторов и преподавателей, а также более 200 студентов медицинского колледжа.

Сегодня оперштаб сообщил, что от коронавируса скончались еще семь пациентов. А вчера в регионе был установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 — 187 человек.

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COVID-19Андрей Травниковкоронавирус в Новосибирске
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