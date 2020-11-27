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Еще семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки ковид подтвердился у 181 пациента

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Сейчас в отделениях реанимации находятся 208 человек, на ИВЛ — 55 пациентов

Сейчас в отделениях реанимации находятся 208 человек, на ИВЛ — 55 пациентов

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В пятницу, 27 ноября, в Новосибирской области выявили 181 заразившегося коронавирусом.

— Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 49, 62, 64, 70, 74, 84 лет и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека, — сообщили в оперштабе НСО по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 208 человек, на ИВЛ — 55 пациентов. Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 22 153 случая заражения инфекцией, в том числе у 1397 детей. Еще 188 пациентов выписаны с выздоровлением, всего — 17 998 человек.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3116.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1578 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 914 180 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3558 жителей региона, 67 272 человека сняты с меднаблюдения.

За сутки зарегистрировано 3485 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 27 человек.

Тест на антитела к коронавирусной инфекции — сейчас один из самых популярных анализов. Многие новосибирцы болеют дома. Есть разные виды антител — M и G. Что они означают? На какой день начинают вырабатываться в организме? Бывают ли сомнительные результаты? Медицинский обозреватель Мария Тищенко разобрала основные вопросы с представителями лабораторий.

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