Еще семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В пятницу, 27 ноября, в Новосибирской области выявили 181 заразившегося коронавирусом.
— Скончались еще
Сейчас в отделениях реанимации находятся 208 человек, на ИВЛ — 55 пациентов. Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1578 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
За сутки зарегистрировано 3485 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 27 человек.
Тест на антитела к коронавирусной инфекции — сейчас один из самых популярных анализов. Многие новосибирцы болеют дома. Есть разные виды антител — M и G. Что они означают? На какой день начинают вырабатываться в организме? Бывают ли сомнительные результаты? Медицинский обозреватель Мария Тищенко разобрала основные вопросы с представителями лабораторий.