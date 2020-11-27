Еще семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В пятницу, 27 ноября, в Новосибирской области выявили 181 заразившегося коронавирусом.



— Скончались еще 7 пациентов : мужчины в возрасте 49, 62, 64, 70, 74, 84 лет и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека, — сообщили в оперштабе НСО по борьбе с коронавирусом.