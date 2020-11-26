Новый антирекорд по коронавирусу: за сутки зарегистрировано 187 случаев в НСО

В Новосибирской области зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки его обнаружили у 187 человек.



Ранее самым большим показателем за сутки было 186 заболевших — эта цифра была озвучена 21 октября, затем 14 ноября, а также на прошлой неделе 20 ноября.

— По данным оперативного штаба на утро 26 ноября в регионе выявлено 21 972 случая COVID-19 (+187 за сутки), в том числе у 1 397 детей. 17 810 пациентов выписаны с выздоровлением (+193 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 63 года, и женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.