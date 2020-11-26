Новый антирекорд по коронавирусу: за сутки зарегистрировано 187 случаев в НСО

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки его обнаружили у 187 человек.
Ранее самым большим показателем за сутки было 186 заболевших — эта цифра была озвучена 21 октября, затем 14 ноября, а также на прошлой неделе 20 ноября.
— По данным оперативного штаба на утро 26 ноября в регионе выявлено 21 972 случая COVID-19 (+187 за сутки), в том числе у 1 397 детей. 17 810 пациентов выписаны с выздоровлением (+193 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 63 года, и женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от ковида скончались 717 человек.
В больницах находятся 3369 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 209 пациентов, из них 50 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Госпитализированы 38 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 590 пациентов, — добавили в оперштабе.
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