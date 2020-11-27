В ковидном госпитале умер 49-летний бизнесмен. Родные винят врачей. У Минздрава своя версия

— Лечение проходило странным образом, кололи только гормональный препарат. Также отец жаловался на ужасное отношение медицинского персонала. Говорил, как будто мы лежим и идем на верную смерть. Якобы люди там просто задыхаются. Дежурного врача ночью не было. Когда я позвонил в больницу и спросил, почему ночью отцу никто не помог, когда он начал задыхаться, то услышал в ответ: «Ну он же не умер», — рассказывает Никита, сын Эдуарда Бя. — Отец сказал, что не хочет умирать в этой больнице. Я его на руках донес до дома, он уже не ходил, задыхался, была отдышка, сатурация 92 %. Мы в тот же день купили кислородный аппарат, подключили его. И даже этот аппарат не поднимал сатурацию, то есть поражение легких было ужасным.

В Минздраве утверждают, что помощь умершему бизнесмену оказывалась качественно:

— Пациент поступил в больницу с двусторонней пневмонией. С первого дня получал всю необходимую терапию: антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянты, препараты для предотвращения цитокинового шторма. В общей сложности — семь лекарственных препаратов. Практически с самого начала мужчина не хотел лечиться в госпитале, настаивал на выписке и лечении дома. Лечащий врач и заведующий отделением неоднократно объясняли ему необходимость стационарного лечения в таком состоянии, предупреждали о возможном летальном исходе при отказе от госпитализации.