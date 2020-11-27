В ковидном госпитале умер 49-летний бизнесмен. Родные винят врачей. У Минздрава своя версия

В Новосибирске от коронавируса умер владелец корейского ресторана
19 ноября в Новосибирске скончался бизнесмен Эдуард Бя — мужчина около двух недель лежал в больнице скорой медицинской помощи №2 и лечился от коронавируса. Родные обвиняют врачей, но в Минздраве говорят, что все не так однозначно.
Эдуард Бя заболел 26 октября. По словам родственников, у него были симптомы коронавирусной инфекции. 2 ноября бизнесмена госпитализировали в ковидный госпиталь, позже ему сделали тест на коронавирус, результат — положительный. 13 ноября мужчине стало плохо, он говорил родным, что ему не оказывают помощь. Родственники купили кислородный концентратор и забрали его домой. 14 ноября Эдуарда Бя увезли в реанимацию ГКБ №12, где он впал в кому, а спустя пять дней — умер.
— Лечение проходило странным образом, кололи только гормональный препарат. Также отец жаловался на ужасное отношение медицинского персонала. Говорил, как будто мы лежим и идем на верную смерть. Якобы люди там просто задыхаются. Дежурного врача ночью не было. Когда я позвонил в больницу и спросил, почему ночью отцу никто не помог, когда он начал задыхаться, то услышал в ответ: «Ну он же не умер», — рассказывает Никита, сын Эдуарда Бя. — Отец сказал, что не хочет умирать в этой больнице. Я его на руках донес до дома, он уже не ходил, задыхался, была отдышка, сатурация 92 %. Мы в тот же день купили кислородный аппарат, подключили его. И даже этот аппарат не поднимал сатурацию, то есть поражение легких было ужасным.
В Минздраве утверждают, что помощь умершему бизнесмену оказывалась качественно:
— Пациент поступил в больницу с двусторонней пневмонией. С первого дня получал всю необходимую терапию: антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянты, препараты для предотвращения цитокинового шторма. В общей сложности — семь лекарственных препаратов. Практически с самого начала мужчина не хотел лечиться в госпитале, настаивал на выписке и лечении дома. Лечащий врач и заведующий отделением неоднократно объясняли ему необходимость стационарного лечения в таком состоянии, предупреждали о возможном летальном исходе при отказе от госпитализации.
Все время в инфекционном госпитале, по данным Минздрава, Эдуард Бя находился на кислородной поддержке. Позже мужчина самостоятельно отказался от стационарного лечения и уехал домой.
— При выписке врачи дали рекомендации по амбулаторному лечению, — заявляют в пресс-службе ведомства.
В Минздраве подтверждают, что после повторной госпитализации (14 ноября в больницу № 12) бизнесмен находился в реанимации: «Пациента консультировали дистанционно московские специалисты, но 19 ноября, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался».
Родственники Эдуарда Бя говорят, что во время лечения бизнесмен неоднократно говорил родным, что в палатах нет кнопок вызова врачей. В министерстве сообщают, что это не так:
— Все палаты отделения в больнице скорой медицинской помощи № 2, где со 2 по 13 ноября лечился пациент, оборудованы кнопками вызова персонала. На видео, размещенном в социальных сетях родственниками, не медицинский работник. Защитными костюмами в «красной зоне» пользуются также уборщики, буфетчицы и другой немедицинский персонал больницы.
Ранее мы публиковали честный рассказ новосибирца, у которого от коронавируса скончался 48-летний отец. Сначала он несколько дней не мог дождаться врача, лечение не помогало, в больницу не забирали, а когда забрали, то было уже поздно. Игорь рассказал в социальных сетях, как боролся за жизнь отца.