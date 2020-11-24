Роспотребнадзор опроверг повторное заражение ковидом новосибирского вирусолога из «Вектора»

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила, что в России до сих пор не зарегистрировано повторных случаев заражения коронавирусом. Она прокомментировала ситуацию с бывшим сотрудником «Вектора» вирусологом Александром Чепурновым, который заявил, что дважды переболел ковидом. Его историю публиковала в конце октября «Комсомольская правда» — в материале он рассказал, что заболел второй раз в сентябре после эксперимента, в ходе которого намеренно контактировал с ковид-больными без маски.

