Роспотребнадзор опроверг повторное заражение ковидом новосибирского вирусолога из «Вектора»

Новосибирский ученый не мог дважды переболеть ковидом — Роспотребнадзор
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила, что в России до сих пор не зарегистрировано повторных случаев заражения коронавирусом. Она прокомментировала ситуацию с бывшим сотрудником «Вектора» вирусологом Александром Чепурновым, который заявил, что дважды переболел ковидом. Его историю публиковала в конце октября «Комсомольская правда» — в материале он рассказал, что заболел второй раз в сентябре после эксперимента, в ходе которого намеренно контактировал с ковид-больными без маски.
— Александр Чепурнов — человек очень немолодой, я могу лишь передать ему свои пожелания сохранять свое здоровье. Один с больными без маски — это вообще нонсенс для врача, независимо от того, болел он ранее или нет. Мы в этой ситуации разбирались. Доказательных данных о том, что это на самом деле повторное заражение, нам не удалось найти. Хотя мы провели специальное эпидемиологическое расследование именно этого случая по результатам публикаций, — сообщила она.
Глава Роспотребнадзора также назвала точное число случаев повторного заражения коронавирусом.
— 24 случая — столько повторных заражений описано в мире. В Российской Федерации всё, что мы встречали, так как мы ведем специальный контроль информации, — нет ни одного достоверного подтверждения повторных заражений. Из огромного количества всех переболевших описано сегодня 24 случая — это меньше допустимого уровня, — добавила она.
В конце октября мы поговорили с новосибирскими учеными о завершении пандемии коронавируса. Свой комментарий в том числе дал и Александр Чепурнов.