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В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 человека

В отделениях реанимации находятся 146 пациентов

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За сутки в регионе выявили 185 новых случаев<br>

За сутки в регионе выявили 185 новых случаев

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Три пациента в Новосибирской области скончались от коронавируса

11 ноября оперштаб Новосибирской области отчитался о пациентах, погибших от коронавируса.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 67 лет и 71 года, женщина в возрасте 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

Если вы знали кого-то из умерших от коронавируса, вам известны обстоятельства и ход их болезни, сообщите в редакцию НГС.

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Ранее стало известно, что морг городской клинической больницы № 1 переполнен — тела умерших оставляют прямо в коридоре. Об этом НГС рассказали новосибирцы, которые приходят сюда за справками о смерти своих родственников, а также сотрудники самого морга.

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Позже министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию в морге городской больницы № 1.

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