В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 человека

11 ноября оперштаб Новосибирской области отчитался о пациентах, погибших от коронавируса.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 67 лет и 71 года, женщина в возрасте 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

