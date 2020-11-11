В Новосибирской области от коронавируса скончались 3 человека

Три пациента в Новосибирской области скончались от коронавируса
11 ноября оперштаб Новосибирской области отчитался о пациентах, погибших от коронавируса.
— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 67 лет и 71 года, женщина в возрасте 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека, — сообщили в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ — 31 пациент.
Если вы знали кого-то из умерших от коронавируса, вам известны обстоятельства и ход их болезни, сообщите в редакцию НГС.
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