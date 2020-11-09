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В Новосибирске планируют построить два корпуса онкобольницы к новому году

В одном из них разместят новое оборудование по федеральной программе

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Корпус для амбулаторной химиотерапии появится рядом с областным онкодиспансером

Корпус для амбулаторной химиотерапии появится рядом с областным онкодиспансером

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Два корпуса онкологической больницы построят в Новосибирске к 2021 году

В Новосибирске заканчивается строительство двух корпусов онкологической больницы. Они помогут развести потоки пациентов.

— Продолжается работа по возведению корпуса патологической анатомии для размещения оборудования, которое поступило по федеральной программе. Возводится корпус для амбулаторной химиотерапии на 30 кресел. Надеюсь, что строители не подведут и объекты к концу года будут введены в строй. И мы сможем с января переформатировать потоки больных. Были жалобы на скученность, — рассказал главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский во время брифинга.

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НГС рассказывал о том, что здание стационара на 30 коек начали строить в середине октября на территории областного онкодиспансера.

В начале ноября стало известно, что от пациентов с онкологией требуют сдать тест на коронавирус перед началом лечения. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это. Она также рассказала, когда в регионе могут возобновить плановую медицинскую помощь.

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