В Новосибирске планируют построить два корпуса онкобольницы к новому году

Два корпуса онкологической больницы построят в Новосибирске к 2021 году
В Новосибирске заканчивается строительство двух корпусов онкологической больницы. Они помогут развести потоки пациентов.
— Продолжается работа по возведению корпуса патологической анатомии для размещения оборудования, которое поступило по федеральной программе. Возводится корпус для амбулаторной химиотерапии на 30 кресел. Надеюсь, что строители не подведут и объекты к концу года будут введены в строй. И мы сможем с января переформатировать потоки больных. Были жалобы на скученность, — рассказал главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский во время брифинга.
НГС рассказывал о том, что здание стационара на 30 коек начали строить в середине октября на территории областного онкодиспансера.
В начале ноября стало известно, что от пациентов с онкологией требуют сдать тест на коронавирус перед началом лечения. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это. Она также рассказала, когда в регионе могут возобновить плановую медицинскую помощь.