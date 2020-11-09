В Новосибирске планируют построить два корпуса онкобольницы к новому году

В Новосибирске заканчивается строительство двух корпусов онкологической больницы. Они помогут развести потоки пациентов.



— Продолжается работа по возведению корпуса патологической анатомии для размещения оборудования, которое поступило по федеральной программе. Возводится корпус для амбулаторной химиотерапии на 30 кресел. Надеюсь, что строители не подведут и объекты к концу года будут введены в строй. И мы сможем с января переформатировать потоки больных. Были жалобы на скученность, — рассказал главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский во время брифинга.

