Когда возобновят плановую медицинскую помощь? Отвечает Минздрав НСО

В Новосибирске остановлена плановая медицинская помощь, она оставлена только для нескольких направлений.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала, когда ее могут возобновить, во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области.

— Надеемся, что в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы ситуация настолько стабилизировалась и количество зараженных настолько снизилось, чтобы восстановить всю профильную деятельность наших учреждений. Плановая помощь приостановлена только по ряду профилей, при которых не последует ухудшения состояния пациента от приостановки, — сказала Елена Аксёнова.