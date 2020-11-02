Когда возобновят плановую медицинскую помощь? Отвечает Минздрав НСО

Плановую медпомощь приостановили в Новосибирской области
В Новосибирске остановлена плановая медицинская помощь, она оставлена только для нескольких направлений.
Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала, когда ее могут возобновить, во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области.
— Надеемся, что в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы ситуация настолько стабилизировалась и количество зараженных настолько снизилось, чтобы восстановить всю профильную деятельность наших учреждений. Плановая помощь приостановлена только по ряду профилей, при которых не последует ухудшения состояния пациента от приостановки, — сказала Елена Аксёнова.
Ограничения не коснулись помощи пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также не останавливалась плановая стоматологическая помощь.
— Если необходима плановая помощь и удлинение сроков ожидания может привести к ухудшению состояния, то она должна оказываться сейчас, — добавила Аксёнова.
Новосибирцы могут обратиться с жалобами на горячую линию Минздрава или 112.
Организация профосмотров остановлена на усмотрение главных врачей медучреждений. Если они видят возможности для их проведения — то могут их проводить.
В Новосибирске сейчас у пациентов с онкологией перед плановой госпитализацией требуют результаты анализа на коронавирус. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это и можно ли сдать анализ бесплатно.
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