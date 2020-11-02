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Когда возобновят плановую медицинскую помощь? Отвечает Минздрав НСО

При этом ограничения не коснулись ряда направлений

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При ухудшении состояния пациента обязаны госпитализировать и провести операцию

При ухудшении состояния пациента обязаны госпитализировать и провести операцию

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Плановую медпомощь приостановили в Новосибирской области

В Новосибирске остановлена плановая медицинская помощь, она оставлена только для нескольких направлений.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала, когда ее могут возобновить, во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области.

— Надеемся, что в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы ситуация настолько стабилизировалась и количество зараженных настолько снизилось, чтобы восстановить всю профильную деятельность наших учреждений. Плановая помощь приостановлена только по ряду профилей, при которых не последует ухудшения состояния пациента от приостановки, — сказала Елена Аксёнова.

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Ограничения не коснулись помощи пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также не останавливалась плановая стоматологическая помощь.

— Если необходима плановая помощь и удлинение сроков ожидания может привести к ухудшению состояния, то она должна оказываться сейчас, — добавила Аксёнова.

Новосибирцы могут обратиться с жалобами на горячую линию Минздрава или 112.

Организация профосмотров остановлена на усмотрение главных врачей медучреждений. Если они видят возможности для их проведения — то могут их проводить.

В Новосибирске сейчас у пациентов с онкологией перед плановой госпитализацией требуют результаты анализа на коронавирус. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова объяснила, законно ли это и можно ли сдать анализ бесплатно.

Информация о коронавирусе появляется постепенно, в том числе и о симптомах инфекции, которую он вызывает. И если сатурация определяется только пульсоксиметром, а степень поражения легких видна на КТ, то некоторые симптомы можно обнаружить у себя и самостоятельно. Мы изучили самые свежие рекомендации Минздрава и собрали в одном материале все данные о возможных проявлениях коронавирусной инфекции.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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